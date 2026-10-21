서울 대중교통, 영국 타임아웃 평가서 세계 5위…3계단 '점프'

▲ 서울 지하철 이용하는 시민들

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서울 대중교통이 해외 주요 매체에서 잇따라 높은 평가를 받으며 안전성·편의성·첨단 서비스 경쟁력을 인정받았습니다.서울시는 지난 13일(현지 시간) 영국의 도시문화·여행 전문매체 타임아웃(Time Out)이 발표한 '2026 세계 최고의 대중교통 도시' 발표에서 서울이 5위에 올랐다고 밝혔습니다.서울은 전 세계 2만 4천여 명을 대상으로 한 조사에서 대중교통에 대한 긍정 평가가 91.1%로 나타나 순위가 지난해 8위에서 3계단 상승했습니다.서울은 타이베이(95.0%), 싱가포르(93.5%), 홍콩(92.8%), 에든버러(92.4%)에 이어 5위를 차지했고, 취리히(6위)와 빈(7위)보다 앞섰습니다.타임아웃은 서울의 촘촘한 지하철망과 청결한 객차, 지하에서도 원활한 휴대전화 통신 환경, 합리적인 요금 등을 강점으로 꼽았습니다.기후동행카드와 외국인 단기권 등 다양한 교통서비스도 함께 소개했습니다.미국 CNN도 서울 지하철을 별도로 주목했습니다.CNN은 지난 17일(현지 시간) 공개한 '세계 최고의 지하철 시스템 18곳'에 서울을 포함하면서 청결성과 안전성, 효율성을 높이 평가했습니다.역사와 운행 중인 전동차에서도 원활한 휴대전화 통신과 인터넷을 이용할 수 있고, 냉난방 시스템과 온열 좌석 등 편의시설을 갖춘 점도 장점으로 소개했습니다.서울시는 그동안 대중교통 안전과 편의 시설 확충을 위한 노력이 열매를 맺은 것이라고 설명했습니다.서울시는 2009년 지하철 1∼9호선 262개 전 역사에 승강장 안전문(스크린도어) 설치를 완료했습니다.이에 따라 2001∼2009년 연평균 37.1명이던 지하철 사고 사망자는 2010∼2024년 연평균 0.4명으로 줄었습니다.작년에는 관련 사고 사망자가 아예 발생하지 않았습니다.아울러 시는 2007년부터 지하철 역사에 엘리베이터를 확충해 작년 말 기준 서울시 관리 지하철 338개 모든 역사에 휠체어로 지상에서 승강장까지 엘리베이터로 이동할 수 있는 '1역사 1동선'을 확보했습니다.최근에는 승강장과 열차 사이 발 빠짐 사고를 막는 자동안전발판과 교통카드를 단말기에 대지 않아도 요금이 자동 결제되는 '태그리스' 서비스를 도입했습니다.외국인 관광객을 위한 인공지능(AI) 실시간 통역과 해외 신용카드 결제도 확대하고 있습니다.약 40년 만에 전면 개편한 서울 지하철 노선도는 가독성과 이용 편의성을 인정받아 2024년 독일 레드닷 디자인 어워드를 받았습니다.여장권 서울시 교통실장은 "서울 지하철에 대한 세계적 호평은 시민 안전과 이동 편의를 위한 지속적인 투자의 결과"라며 "안전과 교통약자 배려, 첨단 기술을 바탕으로 서울 대중교통의 경쟁력을 더욱 높이겠다"고 말했습니다.(사진=서울시 제공, 연합뉴스)