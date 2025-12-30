"끔찍한 발상, 염장 지르나"…보상안에 쿠팡 대표 답변

<앵커>



쿠팡이 내놓은 보상안을 두고도, 청문회 의원들의 질타가 쏟아졌습니다. 무늬만 5만 원에 불과한, 국민을 기만하는 보상안이라고 강하게 지적하자, 쿠팡 대표는 "전례 없는 규모"라며 추가 보상 논의엔 선을 그었습니다.



김혜민 기자입니다.



<기자>



쿠팡이 청문회 하루 전 내놓은 1인당 5만 원짜리 구매이용권 보상안.



하지만, 비인기 업체인 명품과 여행 서비스에 4만 원이나 배정한 것을 두고 질타가 쏟아졌습니다.



[김현정/민주당 의원 : 알럭스에 들어가서 보니까 어제 오후 기준 최저가 상품이 양말인데, 이 마저도 3만 원이 넘습니다. 양말 한 짝도 못 사는 보상책 내놓고….]



보상을 빙자해서 비인기 서비스를 홍보하고 탈퇴 회원을 재가입을 시키려는 판촉 행사란 비판을 받았습니다.



[황정아/민주당 의원 : 사실상 스미싱 수준의 판촉 쿠폰이라니 정말 보상안이라는 발상 자체가 끔찍하기 그지없습니다.]



"국민 염장 지르는 식의 무능력, 무공감 대책"이라는 날 선 비난도 이어졌습니다.



[이주희/의원 : '결국은 5천 원' '노예들아, 구매이용권 준다. 잔말 말고 쿠팡 써 이거네' 모욕감을 느끼는 우리 국민들 반응 살펴보시고….]



하지만, 쿠팡은 추가 보상안에 선을 그었습니다.



해럴드 로저스 쿠팡 임시대표는 "더 실질적인 보상안을 제출할 용의가 있느냐"라는 질문에 "사상 전례 없는 큰 액수"라고 답했습니다.



[해럴드 로저스/쿠팡 임시대표 : 저희 보상안은 약 1조 7천억 원에 달합니다. 이것은 전례가 없는 보상안이라고 생각을 합니다.]



쿠팡 집단소송을 진행하고 있는 법무법인들은 쿠팡의 구매이용권 사용에 주의가 필요하다고 지적했습니다.



이들 법무법인은 "구매이용권 사용 시 모든 배상이 완료된 것으로 간주하는 조항이 약관에 포함됐을 수 있다"며 이 경우 손해배상 소송에 참여할 때 제약을 받을 수 있다고 경고했습니다.



(영상취재 : 영상편집)