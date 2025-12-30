"쿠팡 자체 발표, 악의적" 반박…"왜 감추냐" 되레 발끈

<앵커>



쿠팡은 유출된 고객 정보가 3천 건에 불과하다며 자체 조사 결과를 발표했죠. 하지만 오늘(30일) 청문회에서 배경훈 부총리는 실제 유출 규모는 3천300만 건 이상이라며, 악의적인 의도가 있다고 반박했습니다. 쿠팡의 자체 조사가 정부 지시에 따른 것인지를 놓고 진실 공방도 이어졌습니다.



이성훈 기자의 보도입니다.



<기자>



쿠팡의 기습적인 자체 조사결과 발표에 대해 청문위원들은 질타를 쏟아냈습니다.



[김남근/민주당 의원 : 피의자가 이렇게 셀프 조사해서 발표하는 경우는 드물죠? 철저한 조사가 필요하다고 생각합니다.]



배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관은 개인정보 유출은 3천 명뿐이란 쿠팡의 주장을 정면 반박했습니다.



[배경훈/부총리 겸 과학기술정보통신부 장관 : (쿠팡에) 동의할 수 없습니다. 3천3백만 건 이상의 이름, 이메일이 유출되었고 개보위, 경찰청 그리고 합동조사단에서 이 사실을 확인했습니다.]



배 부총리는 배송 주소와 주문 내역 등도 유출된 걸로 보인다며, 자체 발표에는 "악의적 의도"가 있다고 직격 했습니다.



해롤드 로저스 쿠팡 임시대표는 자체 조사가 국가정보원 지시에 따른 거란 주장을 청문회 내내 되풀이했습니다.



[해롤드 로저스/쿠팡 임시대표 : 피해자와 연락하는 것을 원치 않았지만 여러 차례에 걸쳐서 피해자와 연락하라고 요청했고, 거부를 했지만 법에 따라서 요청을 따라야 된다는 것을 알게 됐습니다.]



도리어 발끈하는 모습을 보이기도 했습니다.



[김영배/민주당 의원 : 회사 내에서 누가 (자체 조사를) 지시했냐고요.]



[해롤드 로저스/쿠팡 임시대표 : 한국은 국민이 이 정보를 아는 것을 원하지 않습니까? 왜 정보를 한국 국민으로부터 감추고 계십니까. 이해가 되지 않습니다.]



정부는 국정원이 해외 자료를 국내로 이송하는 데 협조했을 뿐 지시는 없었다고 잘라 말했습니다.



[류제명/과학기술정보통신부 차관 : 정부에서 어떤 기관도 쿠팡의 자체조사를 지시하거나 개입한 적이 없음을 분명히 말씀드립니다.]



최민희 국회 과방위원장은 쿠팡을 향해 "정부까지 끌어들여 진실게임으로 몰아가려는 돼먹지 않은 전략을 벌이고 있다"고 꼬집었습니다.



국정원은 로저스 쿠팡 임시대표를 위증 혐의로 고발해 달라고 국회에 요청했습니다.



(영상편집 : 이상민)