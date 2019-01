[취재파일] 존 레논의 안경은 원래 촌스러움의 상징이었다

Imagine all the people Living life in peace

You may say that I'm a dreamer But I'm not the only one

I hope someday you'll join us And the world will be as one



상상해 보세요. 모든 이들이 평화롭게 사는 것을

당신은 내가 몽상가라고 할지 모르겠네요. 하지만 나 혼자만이 아니죠.

언젠가 당신도 우리와 함께 하길 바라요. 그러면 세상은 하나가 될 거예요.

(존 레논 '이매진' 중에서)

"요코를 얼마나 사랑하는지 표현해 봐요."