[취재파일] 건강을 생각하는 당신에게 2019 최고의 다이어트는?

새해가 되면 새로운 계획과 각오를 하게 됩니다. 그중에 건강을 위해서 가장 중요한 것 중 하나가 건강한 식단일 겁니다. 해마다 '최고의 식단'을 발표하는 미국 US 뉴스 앤 월드 리포트(U.S. News and World Report)가 2019년 최고의 식단(Best Diets)을 발표했습니다.US 뉴스 앤 월드 리포트는 영양학자, 식이요법 컨설턴트, 심장병 전문의, 당뇨병 전문의 등과 함께 식단을 선정하는데, 올해는 지중해식(Mediterranean) 다이어트가 종합 1위를 차지했습니다. 2위는 대시(DASH) 다이어트, 3위는 플렉시테리언(The Flexitarian) 다이어트, 4위는 마인드(MIND) 다이어트와 WW(Weight Watchers) 다이어트가 차지했습니다.지중해식 다이어트는 과일과 채소를 기본으로 하되, 적당한 알코올과 함께 생선이나 견과류, 올리브 오일 같은 건강한 지방을 섭취합니다. 연구에 따르면 지중해 다이어트는 제2형 당뇨 증상, 고혈압, 높은 콜레스테롤 등의 발생위험을 감소시킵니다.대시(DASH, Dietary Approaches to Stop Hypertension) 다이어트는 고혈압을 완화하기 위한 식이요법으로 고안됐습니다. 과일과 야채, 통곡물, 기름기 없는 단백질과 저지방 유제품을 위주로 식단을 구성합니다. 포화 지방, 설탕이 들어간 음료나 디저트는 자제하며 염분 섭취를 줄입니다.플렉시테리언은 식물성 음식을 주로 먹지만 고기류도 함께 먹는 사람을 말합니다. 따라서 이 다이어트는 채식주의자의 식단에 생선과 육류를 일부 곁들이는 준 채식주의자를 위한 방식입니다. 완전 채식보다 균형 있는 다이어트 방법입니다.마인드(MIND, Mediterranean-DASH Diet Intervention for Neurodegenerative Delay) 다이어트는 지중해식 식단과 고혈압(DASH) 식단이 혼합된 것으로, 인지 능력 감퇴를 늦추는 데 도움이 되는 다이어트 요법입니다. 주로 견과류, 생선, 올리브 등 두뇌 건강에 좋은 메뉴로 구성됩니다.WW 다이어트는 음식마다 점수를 매겨 건강한 식단을 유도하는 체중 감시(Weight Watchers) 식단입니다. 섭취하는 음식의 종류를 제한하지 않지만, 음식물마다 양을 정해놓습니다. 고칼로리의 음식은 적게, 저칼로리의 음식은 많이 먹으며, 운동량에 따라 음식물 섭취량을 조절하도록 하는 프로그램입니다. 미국의 유명 방송인 오프라 윈프리가 이 다이어트를 한다고 합니다.분야별로 보겠습니다. 우선 '체중 감량을 위한 다이어트'의 순위는 다음과 같습니다. 1위는 체중 감시자(Weight Watchers) 다이어트, 2위는 체적 측정(Volumetrics) 다이어트', 3위는 플렉시테리언 다이어트와 제니 크레이그 (Jenny Craig) 다이어트, 비건(Vegan) 다이어트가 동점이었습니다.'체적 측정 다이어트'는 저지방 우유, 전분이 없는 과일과 채소 섭취에 중점을 둡니다. 특히 지방 함량이 높은 버터나 치즈를 제한하고, 과일은 물론 토마토, 버섯과 같은 채소를 권장합니다. 이 식단은 과일과 채소가 중심이 된 저지방 식이요법입니다.제니 크레이그 다이어트는 신체에 필요한 각종 풍부한 영양소를 제공하면서 저 칼로리 식품을 선보이는 체중 감량 브랜드입니다. 매주 1대1 상담을 통해 다이어트 동기를 재설정하고 체중감량 목표에 이르도록 합니다. 비건(Vegan)은 엄격한 채식주의자를 말합니다. 비건 다이어트는 고기는 물론 우유, 달걀도 먹지 않습니다.'건강한 식사'를 위한 순위를 보면, 1위는 지중해식 다이어트, 2위는 대시 다이어트, 3위는 플렉시테리언 다이어트 4위는 마인드 다이어트와 TLC 다이어트입니다.TLC(Therapeutic Lifestyle Changes) 다이어트는 저지방 식단을 통해 나쁜 콜레스테롤이라 불리는 LDL 콜레스테롤을 줄이는 다이어트 방법입니다. 지방질이 많은 고기, 고지방 유제품, 튀긴 음식 등 포화지방이 많은 음식의 섭취를 줄여 심장질환을 예방합니다.(사진=픽사베이)