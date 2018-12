[취재파일] 2018년 가장 인기 있는 강아지 이름 Top 10은?

연말이 되면 미디어들은 올해의 인물이나 10대 뉴스 등을 선정해 한 해를 정리합니다. 그런데 미국 언론은 '올해 인기 있는 강아지 이름'(The Top Dog Names of 2018)도 보도합니다. 더 재미있는 것은 인터뷰한 사람의 직업이 '도그 네임 큐레이터'(Dog name curator)입니다. '개 이름 작명가'라고 할 수 있는데, 이런 직업도 있다니 미국 사람들의 반려동물 사랑이 대단한 것 같습니다.미국 공영 라디오방송인 NPR과 인터뷰를 한 케이트 재프(Kate Jaffe) 씨는 로버 닷 컴(rover.com)에서 큐레이터로 일하고 있습니다. 로버 닷 컴은 미국의 온라인 반려동물 케어 서비스 회사로 이 회사는 강아지 이름을 데이터 베이스화하고 매년 새로 등록된 이름들을 분석해 그 해의 인기 있는 강아지 이름을 찾아냅니다.인터뷰에 따르면 올해 인기 있는 강아지 이름은 롤 오버(Roll over), 스폿(Spot), 버디(Buddy), 로버(Rover), 카디 비(Cardi B), 해리(Harry), 그루트(Groot) 등입니다. 무작위로 지어진 이름 같지만 이런 이름이 인기가 있는 데는 이유가 있습니다.유명인과 인기 아이돌, 영화 주인공 등 대중문화가 강아지 이름에 영향을 미치는데 올해는 특히 두드러졌다고 합니다. 실제로 영국 헤리(Harry) 왕자의 결혼으로 해리와 메건(Meghan)이라는 강아지 이름이 130퍼센트나 증가했다고 합니다. 이들의 결혼식은 2018년 5월 19일 윈저 성 세인트 조지 예배당에서 이루어졌습니다. 신랑인 해리는 영국 왕실의 왕자이고 신부인 메건 마클은 미국의 전직 배우입니다.인기 아이돌로는 프레디 머큐리(Fredddie Mercury, 영화 '보헤미안 랩소디'로 각광)와 카디비(Cardi B, 미국의 힙합 여가수로 대표곡 "Bodak Yellow"는 빌보드 핫 100 차트에서 1위를 기록)가 주목을 받았습니다. SF영화 캐릭터와 슈퍼히어로도 관심이어서 '가디언즈 오브 갤럭시'(Guardians of the Galaxy, 그루트가 출연), '로그원'(Rogue One), '원더 우먼'(Wonder Woman)과 '블랙 팬서'(Black Panther)의 캐릭터가 인기였습니다.심지어 악당의 이름도 18퍼센트나 증가했다고 합니다. 페니와이즈 (Pennywise, 영화 it에 나온 공포의 캐릭터)는 500퍼센트나 늘었고, 로키(Loki, 북유럽신화에 나오는 파괴·재난의 신으로 영화 토르, 어벤저스에 출연), 베인(Bane, 배트맨의 허리를 부러뜨린 장본인으로 크리스토퍼 놀란의 영화 '다크나이트 라이즈'의 악당으로 출연), 시드(Sid, 토이스토리 앤디의 옆집에 사는 소년으로 장난감들에게 공포의 대상) 등도 상승했습니다.또한, 강아지 주인들은 식사를 포함해 반려동물과 지낸 활동을 바탕으로 이름을 짓습니다. 이 때문에 브런치를 포함해 음식 이름도 인기입니다. 와플과 머핀, 비스킷도 강아지 이름입니다. 더불어 술 이름도 증가세인데 매년 17%가 늘고 있습니다. 위스키, 기네스, 포터(Porter, 어두운 색을 가진 에일과 유사한 맥주의 일종) 등이 있습니다.뭐니 뭐니 해도 가장 인기 있는 강아지 이름은 사람 이름이라고 합니다. 맥스(Max), 찰리(Charlie), 쿠퍼(Cooper), 벨라(Bella), 루시(Lucy), 루나(Luna) 등이 그 예입니다. 강아지는 선택한 가족이고 끈끈한 관계를 갖고 있기 때문에 대부분의 강아지 이름이 사람 이름이라는 것은 놀라운 일이 아니라고 합니다.더 나아가 인기 있는 강아지 이름은 인기 있는 아기 이름과 같습니다. 사람과 강아지와의 관계가 계속 가까워지는 만큼 아이들의 이름을 따라 강아지 이름을 짓는 경향은 계속될 것이라고 합니다.1. 맥스(Max) 2. 찰리(Charlie) 3. 쿠퍼(Cooper) 4. 버디(Buddy) 5. 잭(Jack)6. 로키(Rocky) 7. 듀크(Duke) 8. 베어(Bear) 9. 터커(Tucker) 10. 올리버(Oliver)1. 벨라(Bella) 2. 루시(Lucy) 3. 루나(Luna) 4. 데이지(Daisy) 5. 롤라(Lola)6. 세이디(Sadie) 7. 몰리 (Molly) 8. 벨리(Bailey) 9. 매기(Maggie) 10. 스텔라(Stella)