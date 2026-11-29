<앵커>



오늘(29일) 아침 서울 대치동 아파트에서 불이 나 집 안에 있던 70대 부부가 숨지고 두 아들이 다쳐 병원으로 옮겨졌습니다. 경찰과 소방당국은 화재 원인을 조사하고 있습니다.



보도에 윤나라 기자입니다.



<기자>



아파트 1층 바깥으로 출입 금지 라인이 쳐 있습니다.



베란다 유리창은 깨져있고, 그 안으로 불에 탄 의자를 비롯한 살림살이가 보입니다.



서울 대치동의 지상 15층·지하 1층짜리 아파트 1층에서 불이 난 건 오늘 아침 6시 반쯤.



이 불로 아파트 안에 있던 70대 부부가 심정지 상태로 병원으로 옮겨졌지만 숨졌습니다.



함께 있던 40대 아들 2명도 각각 2도 화상과 연기 흡입으로 병원에 옮겨져 치료를 받고 있습니다.



불이 났을 당시 집에 있던 사람이 창문으로 고개를 내밀어 도움을 요청했고, 아파트 경비원과 주민 등이 돌을 던져 창문을 깨고 구출한 것으로 전해졌습니다.



목격자들은 "화재 당시 큰 소리가 나진 않았으며, 집 안에 연기가 가득 찬 상황이었다"고 전했습니다.



나머지 거주자들은 현관으로 진입한 소방관들에 의해 구조됐고, 인근 주민 23명은 자력으로 대피했습니다.



신고를 받고 출동한 소방당국은 장비 28대와 인원 99명을 동원해 화재 발생 약 30분 만인 아침 7시 6분쯤 불을 모두 껐습니다.



경찰과 소방당국은 현장 합동감식을 진행하며 정확한 화재 원인을 조사하고 있습니다.



(영상취재 : 설민환, 영상편집 : 김윤성)