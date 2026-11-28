<앵커>



60세까지인 현행 법정 정년을 65세까지로 어떤 방식으로 연장할지를 놓고, 민주당이 주도하는 노사 회의가 어제(27일) 열렸습니다. 10달 만에 얼굴을 맞댔지만, 회의는 아무런 소득 없이 끝났습니다.



김혜민 기자의 보도입니다.



<기자>



법정 정년연장 문제를 매듭짓기 위해 열린 민주당 정년연장특별위원회 회의.



10달 만에 열린 회의였지만 접점을 모색하긴커녕 시작부터 남 탓이었습니다.



[한성규/민주노총 부위원장 : 정년 연장이라고 하는 사회적 의제가 오랜 시간 방치된 것에 대해서 유감을 표합니다.]



[이동근/한국경영자총협회 상근부회장 : 노동계의 장외 요구에 무게가 실리면서 갑작스럽게 연내 입법으로 방향을 잡고 오늘 이 자리가 마련된 데 대해서 경영계는 깊은 우려와 유감의 뜻을….]



회의는 의견차만 확인한 채 1시간 40분 만에 끝났습니다.



다음 주에 다시 만나자는 게 전부였습니다.



[김주영/민주당 정년연장 특위 간사 : 지금 상황으로는 합의는 난망이지 않을까….]



노사 모두 현행 60세인 정년을 65세로 늘리는 데 이견이 없습니다.



문제는 정년연장 조건입니다.



노동계는 임금 삭감 없는 신속한 정년 연장을, 경영계는 퇴직 후 재고용 방식을 주장하고 있습니다.



정년연장 방식을 두고도 경영계는 단계적 연장을, 노동계는 일괄 연장을 요구하고 있습니다.



[이동근/한국경영자총협회 상근부회장 : 청년 일자리 대책이 없음에도 정년 연장만 강행하는 것은 미래 세대에게 너무 가혹한 일입니다.]



[한성규/민주노총 부위원장 : 정년 연장이라고 하는 작은 비용을 기업의 가장 큰 비용 부담이라고 말씀하시는 것에 대해서 동의할 수 없다.]



지난 6월 정년연장 특위가 2029년부터 정년을 61세로 높인 뒤 이후 2년마다 1살씩 올리는 중재안을 제시했지만, 노사 모두 거부했습니다.



정년연장 특위는 다음 달 2일 마지막 회의를 끝으로 활동이 종료되는데, 당정은 합의에 실패할 경우 정부 중재안을 바탕으로 연내 입법 절차에 나선다는 방침입니다.



(영상취재 : 오영춘·신동환, 영상편집 : 이승진, 디자인 : 이준호)