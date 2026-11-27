▲ 서울시청

서울시는 동대문디자인플라자(DDP) 유구전시장 이전안이 국가유산청 심의에서 부결된 데 유감을 표하며 유구 훼손 방지 대책을 촉구했습니다.서울시에 따르면 국가유산청 국가유산위원회 매장유산분과는 18일 DDP 어울림광장의 유구전시장을 DDP 뒤편 공원부로 옮기는 내용의 '유적 보존방안 변경안'을 부결했습니다.위원회는 "현 위치에서 낙수 및 우수 피해를 방지할 수 있는 최선의 방안을 강구하라"며 이전안을 받아들이지 않았습니다.해당 유구는 옛 동대문운동장 부지 발굴조사에서 확인된 조선시대 훈련도감의 분영인 '하도감' 유구로, 2013년 DDP 어울림광장으로 이전·복원됐습니다.그러나 DDP의 곡선형 지붕에서 떨어지는 빗물이 특정 구간에 집중되면서 지반 침하와 패임 현상 등 유구 훼손이 이어졌다고 시는 설명했습니다.이에 서울시는 유구를 DDP 뒤편 공원부로 옮겨 훼손 원인을 차단하기로 하고 2024년 5월 국가유산청에 보존 방안 변경 심의를 신청했습니다.하지만 위원회는 2024년 5월 유구 보존 현황에 대한 추가 모니터링이 필요하다며 심의를 보류했고, 지난해 10월에도 이전 근거와 활용 계획이 부족하다며 재차 보류했습니다.서울시는 동절기·인파 밀집 시기를 모니터링하고 활용 계획을 갖춰 안건을 재상정했으나 첫 심의 신청 이후 2년 6개월 만에 최종 부결됐다고 전했습니다.최인규 서울시 디자인정책관은 "서울시가 이전을 추진한 이유는 유구 훼손을 막기 위해서였다"며 "국가유산청은 빗물에 유구가 훼손되는 현실을 외면한 채 '현 위치 보존 원칙'만 되풀이하기보다, 유구 훼손을 막을 실질적인 대책을 서울시와 함께 마련해야 한다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)