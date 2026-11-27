▲ 서울시 미래서울 아침특강

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서울시는 오늘(27일) 오전 시청 8층 다목적홀에서 '미래서울 아침특강'을 열었습니다.지난달 여장권 서울시 교통실장이 자율주행시대의 이동 방식과 교통체계를 짚은 데 이어 두 번째입니다.오늘 강연자로는 최진석 서울시 재난안전실장이 나섰습니다.최 실장은 '자율주행이 바꿀 서울의 도시공간'을 주제로 강연을 진행했습니다.주택실장과 도시기반시설본부장, 도시계획국장을 지낸 최 실장은 도시계획과 기반시설 분야 경험을 바탕으로 다가올 자율주행 시대의 도시공간 구상을 소개했습니다.최 실장은 차량이 다니던 골목 일부를 보행 공간이나 녹지로 활용하고, 목적기반차량(PBV) 도입으로 의료·문화서비스는 시민이 있는 곳으로 찾아가는 일상이 펼쳐질 것이라고 설명했습니다.단순 차도·보도 경계선 정도로 여겨지던 '연석' 공간은 자율주행차량들의 승하차, 배송 픽업, 이동식 판매가 집중되는 핵심 거점으로 활용될 것으로도 기대했습니다.아울러 시간대에 따라 도로의 쓰임을 바꾸는 '시간제 도로', 역세권과 비역세권의 경계가 흐려지는 '모세혈관 역세권' 현상에 따른 부동산 가치의 변화 등도 소개했습니다.예상되는 문제도 제시했습니다.수익성을 쫓는 PBV들이 핵심 상권으로만 운행해 노후 저층 주거지는 서비스 사각지대가 될 수 있고, 화려한 경관을 원하는 사람들과 달리 명확한 노선·신호등·표식만을 요구하는 자율주행 센서 간 요구가 충돌할 수 있다는 것입니다.주차비를 피하려 도심을 배회하는 '빈 차'들이 교통 혼잡을 유발할 수 있다고도 우려했습니다.최 실장은 PBV가 비핵심 상권에도 순환 배치되도록 하는 규제를 도입하고, 도시 저층부를 기계가 읽기 쉬운 '모빌리티 포트'로 할애하는 동시에 상층부는 경관과 녹지 조성에 힘쓰는 방안 등이 가능할 것으로 봤습니다.또 물재생센터 부지와 차량기지 등 유휴공간을 활용한 빈 차 대기 거점을 확보할 필요가 있다고 주장했습니다.최 실장은 자율주행 시대를 앞둔 서울이 준비할 과제들도 짚었습니다.최 실장은 자율주행차량이 막대한 전력을 소모하는 반면 서울의 전력 자급률은 약 10% 수준으로 낮다며 지열과 하수열·수열 등 다양한 방법을 통한 에너지 생산을 본격화할 필요가 있다고 제언했습니다.또한 자율주행 차량 보급 과도기에는 일반 차량과의 주행 간섭으로 통행속도가 최대 40%까지 감소할 우려가 있다며, 자율주행 전용 차로 확충과 새로운 신호체계 시스템 개발이 필요할 것이라고 했습니다.시에서 마련하는 각종 기본계획에는 자율주행 관련 내용이 피상적인 수준에 머무른 만큼 각 부서가 향후 계획 수립 시 자율주행 시대의 공간 변화에도 더 신경 써야 한다고도 주문했습니다.최 실장은 "자율주행 시대가 생각보다 빠르게 올 수 있을 것 같고, 자율주행이 영향을 미치지 않는 영역이 거의 없다 싶은 생각이 든다"며 "우리도 충분한 관심과 이해를 바탕으로 대비하면 좋을 것 같다는 말씀을 드린다"고 전했습니다.이날 강연에는 오세훈 서울시장을 포함해 각 실·본부·국장, 과장급 공무원 등 200여 명이 참석했습니다.시는 2021년 시작한 '미래서울 아침특강'에 올해 10월부터 내부 릴레이 강연을 도입해 진행하고 있습니다.20년 이상 현장 경험을 쌓은 실·국장이 미래 의제를 각 부서 관점에서 다루는 방식입니다.서울시는 민선 9기 시정 최상위 계획인 'G3 서울플랜'에서 2030년까지 자율주행버스를 500대로 확대하고, 올 하반기부터 레벨4(완전 자율주행) 로보택시 실증에 착수한다는 계획을 밝힌 바 있습니다.지난달부터는 청계천 자율주행버스 야간 운행도 시작했습니다.오세훈 시장은 "자율주행 상용화는 교통을 넘어 도로·지하 인프라와 도시공간 전체의 재설계를 요구하고 있다"며 "각 분야에서 오랜 현장 경험을 쌓은 실·국장들이 서로의 비전을 공유하고 부서 간 경계를 허물어 선제적으로 머리를 맞댈 때 우리가 그리는 미래 도시 서울이 시민의 일상에 더 빨리 다가올 것"이라고 말했습니다.(사진=연합뉴스)