<앵커>



조작기소 의혹 특별검사 후보 추천을 국민의힘이 거부하면서, 민주당과 조국혁신당이 각각 추천한 이임성, 이정훈 변호사 2명으로 추려졌습니다. 이제 최종 임명권은 이재명 대통령에게 있는데요. 수사 대상 상당수가 이 대통령 관련 사건인 만큼, 이해충돌 논란이 불가피할 것으로 보입니다.



김혜민 기자의 보도입니다.



<기자>



민주당이 추천한 조작기소 의혹 특별검사 후보자는 검찰 출신 이임성 변호사입니다.



사법연수원 21기로 의정부지검 부장검사를 지냈으며 법조윤리협의회 위원장을 맡고 있습니다.



[전은수/민주당 원내대변인 : 법조계 안팎에서 쌓아 온 두터운 신망과 균형 감각은 특검 수사의 공정성과 신뢰를 담보하는 든든한 바탕이 될 것입니다.]



이 변호사는 최근 조희대 대법원장 탄핵 추진에 반대하는 성명에 이름을 넣었는가 하면, 한 언론사 칼럼에서 "검사의 보완수사는 포기할 수 없는 핵심 기능"이란 주장도 했습니다.



민주당의 당론과 배치되는 건데, 민주당은 이 변호사가 그만큼 투명하게 수사할 거라고 설명했습니다.



조국혁신당은 20년간 법관으로 재직한 이정훈 변호사를 특검 후보자로 추천했습니다.



사법연수원 31기로 서울고등법원 고법판사 등을 지냈습니다.



국민의힘도 특검 추천권이 있지만, 예고했던 대로 추천을 거부했습니다.



[정점식/국민의힘 원내대표 : 탈옥 특검은 수사가 아니라 범죄 은닉을 위해 급조된 공소 취소용 떴다방입니다. (특검도) 법의 심판은 피할 수 없다는 것을 명심하시기 바랍니다.]



또 이재명 대통령이 특검을 임명하는 게 이해충돌이라고 거듭 강조했습니다.



실제로 특검 수사 대상 12개 항목 가운데, 대장동·위례·백현동 개발 비리와 성남FC 후원금 등 6가지가 이 대통령과 관련된 겁니다.



이 대통령이 최근 SNS에 대장동 사건 수사의 부당함을 주장하는 글을 잇따라 올리면서 특검 수사에 사실상 가이드라인을 제시한 거 아니냐는 비판도 이어지고 있습니다.



이 대통령은 사흘 안에 두 후보자 중 1명을 최종 임명해야 합니다.



(영상취재 : 오영춘·이승환, 영상편집 : 원형희, 디자인 : 한흥수·조수인)