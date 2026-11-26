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▲ 토론회 포스터

경계선지능인의 지능지수(IQ)와 일상생활 적응 능력을 함께 고려한 지원 기준을 마련하기 위한 정책토론회가 다음 달 1일 열립니다.서울시 경계선지능인 평생교육 지원센터는 12월 1일 오후 2시부터 5시 30분까지 제5회 정책토론회 '경계선지능인'의 경계를 묻다 - 정의와 지원 기준을 중심으로'를 개최한다고 26일 밝혔습니다.토론회에서는 센터 회원 1천 명의 데이터를 바탕으로 경계선지능인 지원 대상 판별 기준과 정책 개선 방안을 논의합니다.경계선지능인은 지적장애 기준에는 해당하지 않지만 인지적 특성과 일상생활 적응(적응행동)의 어려움으로 학습·사회생활·취업 등 여러 영역에서 불편을 겪을 수 있습니다.이에 IQ만으로 지원 대상을 판단하기에 한계가 있다는 지적이 제기돼 왔습니다.토론회에는 국회 입법·특수교육·현장 전문가와 경계선지능인 당사자, 보호자 등이 참여해 지원 사각지대 해소와 법제화 방안을 모색합니다.이해선 서울시 평생교육국장은 "이번 토론회는 데이터에 기반한 실증적 근거를 토대로 분야별 전문가와 함께 실효성 있는 법적 근거를 마련하는 자리라는 점에서 의미가 있다"며 "경계선지능인의 특성과 지원 필요성을 고려한 지원 기준 마련의 방향을 찾아갈 것"이라고 말했습니다.(사진=서울시 제공, 연합뉴스)