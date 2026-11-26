▲ 서울관광재단 '유니버설관광 거버넌스 간담회'

서울관광재단은 25일 서울관광플라자에서 '유니버설관광 거버넌스 간담회'를 개최했다고 밝혔습니다.유니버설관광 거버넌스는 장애인 등 사회적 약자의 이동권과 관광 향유권 증진을 목적으로 작년 9월 출범한 전국단위 협의체입니다.서울관광재단을 비롯해 부산관광공사, 인천관광공사 등 총 7개 기관으로 구성됐습니다.이번 간담회는 거버넌스 출범 후 각 기관의 사업 성과를 공유하고 구체적인 협력 방안을 논의하기 위해 마련됐습니다.서울관광재단은 휠체어 리프트를 장착한 서울다누림차량 운행, 여행용 보조기기 대여 등 올해 추진한 사업 내용과 성과를 발표했습니다.또 사회관계망서비스(SNS)를 이용한 지역 유니버설 관광지 공동 홍보, 서울-인천 공동 외국인 관광약자 팸투어 같은 협력 결과도 소개했습니다.간담회 참석 기관들은 향후 지역 연계 팸투어와 공동 홍보 등 협력 방안을 논의했습니다.참석자들은 간담회 이후 서울다누림버스를 이용해 서울시 어울림플라자를 방문, 유니버설 관광지로서 활용 가능성을 살폈습니다.어울림플라자는 전국 최초 배리어프리(무장애) 복지문화복합공간으로 누구나 문화생활과 체육을 즐길 수 있도록 조성됐습니다.김병민 서울관광재단 대표이사는 "서울과 각 지역이 무장애 관광 경험과 노하우를 공유하고 서로의 강점을 연결하는 자리였다"며 "앞으로 서울이 유니버설 관광의 새로운 기준과 협력 모델을 만들어가고, 이를 지역과 함께 확산해 동반 성장을 이끌어가겠다"고 말했습니다.(사진=서울관광재단 제공, 연합뉴스)