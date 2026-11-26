▲ 24일 울릉군 지역에 실제 상황과 다른 재난문자가 오발송 됐다.

행정안전부는 민방위 경보 발령·전달 과정에서 발생할 수 있는 재난문자 오발송을 방지하기 위해 다음 달 2∼4일 전국 16개 시도 민방위 경보 담당자 170여 명을 대상으로 특별교육을 실시한다고 밝혔습니다.이번 조치는 지난 24일 경북도가 울릉군 지역에 실제 상황과 다른 내용의 재난문자를 발송해 국민에게 혼란을 초래한 데 따른 것입니다.당시 경북도 민방위경보통제소는 재난문자 송출 시스템을 조작하는 과정에서 훈련 문구인 '북한 항공기'를 '러시아 항공기'로 수정하지 않고 발송했습니다.행안부는 그간 지방정부와 함께 민방위 경보 담당자의 실전 대응 역량을 높이기 위한 교육·훈련을 주기적으로 진행해왔으나 이번 일을 계기로 담당자 부주의에 따른 오발송이 재발하지 않도록 특별교육을 마련했다고 설명했습니다.이번 교육에서는 재난문자 발송 시 시스템 조작 방법과 경보 종류, 발령 대상 지역, 발령 시각, 발생 상황 등 주요 내용을 반드시 확인한 뒤 발송하도록 중점적으로 교육할 예정입니다.지방정부에서도 매년 수립하는 민방위 경보 자체 교육·훈련 계획에 기존 경보 발령체계와 경보장비 조작 방법뿐 아니라 재난문자 발송에 관한 사항을 추가할 계획입니다.김상철 경북도 안전행정실장은 "시스템 조작 착오와 발송 전 문구 확인 소홀로 국민에게 큰 혼선과 심려를 끼쳐드린 점 깊이 사과드린다"고 말했습니다.장한 행안부 민방위심의관은 "이번 특별 교육을 통해 민방위 경보가 신속성뿐만 아니라 정확성과 신뢰성까지 확보해 국민 안전에 만전을 기하겠다"고 밝혔습니다.