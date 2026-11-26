▲ 한준호 행정안전부 장관 후보자가 26일 후보자 사무실이 마련된 서울 종로구 광화문 플래티넘 빌딩으로 출근하며 발언하고 있다.

한준호 행정안전부 장관 후보자는 "굉장히 큰 책임감과 어깨가 무겁다는 느낌을 강하게 받았다"며 "갓난아이를 돌보는 심정으로 매일 깨어있는 모습으로 일할 수 있게 노력하겠다"고 밝혔습니다.한 후보자는 오늘(26일) 서울 종로구 인사청문회 준비 사무실로 처음 출근하면서 행안부가 재정 배분과 치안·안전을 책임지는 부처라는 점을 강조하며 이같이 말했습니다.한 후보자는 장관 지명을 받은 뒤 이태원 참사로 아들을 잃은 어머니와 이야기를 나눴다며 다시는 우리 사회에서 그런 참사가 벌어지지 않도록 최선을 다하고 책임 있는 모습을 보이겠다는 뜻을 전했다고 소개했습니다.또 중대범죄수사청과 경찰청 등 수사기관을 외청으로 둔 행안부 장관이 되면 수사기관 독립성을 어떻게 보장할 것이냐는 질의에 "자세한 내용은 인사청문회를 통해 말씀드리겠다"면서도 "(이재명 정부의) 국정과제 안에도 이미 수사의 독립에 대한 부분을 명확히 해 놓았다"고 말했습니다.그러면서 "권력기관이 권력이라는 부분을 어떻게 사용하느냐에 따라 12·3 비상계엄도 벌어졌고, 그걸 경험하고 탄생한 정부라 국민 눈높이에 맞춰 활동하겠다"고 답했습니다.이재명 대통령과 가까운 관계로 인해 수사기관의 독립성이 우려된다는 지적에도 "무도한 권력 아래서 탄생한 정부이기 때문에 국민들의 눈높이에 맞는, 또 실용주의를 실현하기 위한 그런 방향으로 가겠다"고 말했습니다.수사인력 부족 문제를 겪고 있는 중수청의 정상화 시점을 묻는 말에는 "관련된 내용들은 현재 보고를 받고 있고, 그 부분에 대한 대책까지도 보고 받고 있다"며 이 또한 인사청문회에서 자세히 설명하겠다고 말했습니다.지방행정과 재난안전 분야의 경험이 상대적으로 부족하다는 지적에 한 후보자는 "앞으로 활동을 통해서 증명하겠다"고 답했습니다.한 후보자는 "언론계에 있을 때도 2006년 인도네시아 족자카르타 대지진 때 그곳에서 일주일간 취재 활동을 했었고, 2008년 중국의 쓰촨 대지진 등 재난 쪽에 주로 치중한 활동들을 많이 해왔다"고 설명했습니다.그러면서 "지난 7년간 국회에서 일을 하면서도 의정활동 내에서 당 활동이 대부분 재난안전과 관련된 부분이었다"면서 "한 지역을 맡고 있는 국회의원이라고 한다면 행안부의 활동과 크게 무관하지는 않다"고 덧붙였습니다.친명계 재선 의원인 한 후보자는 지난 23일 윤호중 장관에 이은 이재명 정부의 두 번째 행안부 장관 후보자로 지명됐습니다.한 후보자는 MBC 아나운서 출신으로, 청와대 국민소통수석비서관실 행정관을 거쳐 2020년 총선에서 경기 고양을에 출마해 국회에 입성했습니다.이재명 대통령과는 2022년 20대 대선 당시 후보 수행실장을 맡으며 연을 맺었습니다.2024년 총선에서 재선에 성공한 뒤 같은 해 8월 전당대회에서 최고위원으로 선출됐습니다.(사진=연합뉴스)