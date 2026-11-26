▲ 이재명 대통령이 지난 23일 행정안전부 장관 후보자에 더불어민주당 한준호 의원을 지명했다.

한준호 행정안전부 장관 후보자가 오늘(26일) 후보자 사무실로 출근하며 인사청문회 준비에 본격적으로 나섭니다.한 후보자는 오늘 오전 서울 종로구 광화문 플래티넘 빌딩에 마련된 후보자 사무실로 처음 출근합니다.한 후보자는 출근길에 취재진과 만나 장관 후보자 지명 소감과 향후 정책 방향 등을 밝힐 것으로 보입니다.이후 인사청문회에 필요한 서류 작업과 자료 준비 등에 나설 예정입니다.인사청문회준비단은 후보자 사무실과 별도로 정부서울청사에 꾸려졌습니다.친명계 재선 의원인 한 후보자는 지난 23일 윤호중 장관에 이은 이재명 정부의 두 번째 행안부 장관 후보자로 지명됐습니다.한 후보자는 지명 직후 페이스북을 통해 "국민의 생명과 안전을 지키고 지방의 자율과 역량을 키우는 행정안전부의 역할을 충실히 다하겠다"며 "구체적인 비전과 실행계획은 국회 인사청문회에서 소상히 말씀드릴 것"이라고 밝혔습니다.임광현 대통령 비서실장은 한 후보자에 대해 국토·교통·인공지능(AI) 등 다양한 분야에서 의정 경험을 쌓았으며 국정철학에 대한 이해와 실행력을 갖췄다고 인선 배경을 설명했습니다.한 후보자는 MBC 아나운서 출신으로, 청와대 국민소통수석비서관실 행정관을 거쳐 2020년 총선에서 경기 고양을에 출마해 국회에 입성했습니다.이재명 대통령과는 2022년 20대 대선 당시 후보 수행실장을 맡으며 연을 맺었습니다.2024년 총선에서 재선에 성공한 뒤 같은 해 8월 전당대회에서 최고위원으로 선출됐습니다.다만 한 후보자는 국회 행정안전위원회에서 활동하거나 지방자치단체장을 지낸 경험이 없어 행안부 소관 업무에 대한 전문성이 인사청문회에서 검증 대상이 될 것으로 보입니다.행안부에는 지난달 출범한 중대범죄수사청의 조직 안착과 중앙행정기관의 세종 이전, 광역행정통합 등 굵직한 현안이 산적해 있습니다.(사진=청와대 제공, 연합뉴스)