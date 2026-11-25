▲ 서울시가 공공예식장으로 개방하는 불암산철쭉동산 모습

서울시는 공공예식 지원사업 '더 아름다운 결혼식' 예식 규모가 사업 첫해인 2023년 75건에서 올해 563건(예정 포함)으로 약 7.5배 늘었다고 밝혔습니다.내년도 예식 예약은 지난달 말 기준 661건입니다.더 아름다운 결혼식은 공원과 한옥, 문화시설 등 서울의 다양한 도시공간을 예식 장소로 개방해 예비부부가 합리적인 비용으로 결혼식을 올릴 수 있도록 지원하는 사업입니다.최근에는 비용 부담을 줄이는 것뿐 아니라 두 사람의 개성과 취향을 담은 결혼식을 원하는 예비부부의 수요도 두드러집니다.서울시가 실시한 올해 상반기 이용자 만족도 조사에서 공공예식을 선택한 가장 큰 이유는 '특색 있는 결혼식 진행'(45.3%)으로 나타났습니다.이날 오세훈 서울시장은 서울시 공공예식장인 문학의집 서울에서 더 아름다운 결혼식 이용 부부 3쌍과 예비부부 1쌍을 만나 결혼식 준비 과정과 이용 경험, 개선 의견 등을 청취했습니다.참석 부부들은 공공예식을 선택한 이유로 합리적인 비용뿐 아니라 공간의 특색과 분위기, 자유로운 예식 연출, 하객 편의 등을 꼽았습니다.앞으로 더 다양한 예식 공간이 개방되기를 바란다는 의견도 제시했습니다.오 시장은 "결혼은 두 사람이 함께 미래를 만들어가는 소중한 약속이지만, 높은 예식 비용과 주거 부담 등으로 결혼을 준비하는 과정이 쉽지만은 않은 것이 현실"이라며 "오늘 간담회에서 들은 의견을 정책에 반영해 더 많은 청년이 경제적 부담은 줄이면서도 취향과 가치관에 맞는 결혼식을 올릴 수 있도록 지원하겠다"고 말했습니다.아울러 '미리내집'과 '서울 아이동행 프로젝트' 등으로 결혼 이후 주거·출산·양육까지 생애주기별 지원을 강화하겠다고 밝혔습니다.(사진=서울시 제공, 연합뉴스)