▲ 오세훈 서울시장이 지난 24일 서울 성동구 한양대학교에서 '삶의 질 특별시 서울-서울시민의 자부심을 디자인하다'를 주제로 특강을 하고 있다.

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오세훈 서울시장이 인공지능(AI)의 확산이 청년들 일자리뿐 아니라 사람 사이의 관계와 사회적 연결 방식까지 바꿀 것이라며 이에 대비한 정책 대응을 강조했습니다.오 시장은 어제(24일) 한양대에서 '삶의 질 특별시 서울'을 주제로 진행한 강연에서 이같이 진단하고 서울시가 관련 정책을 촘촘히 마련하고 있다고 소개했습니다.오 시장은 강연장에 모인 대학생들을 향해 "여러분이 졸업하고 취업을 목표로 할 텐데 지금 큰일이 났다. AI가 일자리를 마구 잡아먹고 있다"며 청년들이 마주한 현실을 언급했습니다.최근 기업들이 신규 채용을 꺼리고 즉시 실무에 투입할 수 있는 인력을 선호하는 현실도 함께 언급하며 "청년들이 변화하는 노동시장에 적응할 수 있도록 실질적인 직무 역량을 키워야 한다"고 강조했습니다.오 시장은 "이를 위해 서울시는 내년 예산안에 청년 50만 명을 대상으로 하는 'AI 성장권' 사업비 266억 원을 편성했다"며 "생성형 AI 이용권과 수준별 맞춤 교육을 제공해 AI 활용 기회의 격차가 취업과 소득 격차로 이어지는 것을 막겠다"고 했습니다.이어 "AI 유료 버전을 쓰려고 하면 꽤 경제적으로 부담이 될 것"이라며 AI 서비스 이용 비용이 청년들에게 진입장벽이 되지 않도록 지원하겠다고 말했습니다.오 시장은 실무교육과 일 경험을 연계하는 정책도 확대하고 있다고 했습니다.서울시는 내년 예산안에 청년취업사관학교에 460억 원을 투입해 산업 현장에서 필요한 AI 인재 4천500명을 양성하고, 223억 원을 들여 '서울영커리어스'를 통해 진로 탐색부터 취업 연계까지 일 경험을 제공하겠다는 계획도 담았습니다.오 시장은 청년취업사관학교가 매년 약 3천300명을 배출하고 취업률이 76% 수준이라며 "수천만 원을 들여 학원에 다니면서 습득해야 할 취업 실전 지식과 정보, 실력을 갖출 수 있는 과정"이라고 소개했습니다.인턴 경험을 제공하는 영커리어스 정책에 대해서는 "신규 채용을 꺼리는 기업의 현실에 대응하기 위한 정책"이라고 부연했습니다.이날 강연에서 오 시장은 AI 시대에 인간관계가 약화할 것이라고 전망했습니다.AI가 일상생활의 상당 부분을 대신하면서 사람을 직접 만나거나 대화하지 않고도 생활할 수 있는 사회가 도래할 수 있다는 것입니다.오 시장은 "앞으로 미래는 점점 더 하루에 사람과 한마디도 안 하고도 생활이 가능한 사회로 바뀌어 갈 것"이라고 내다봤습니다.이어 "바로 AI 때문인데, 점점 더 옆에 사람하고 한마디 안 하고도 충분히 살아갈 수 있다. 그만큼 외로움을 느끼게 될 것"이라고 예상했습니다.또 기술이 생활을 편리하게 만들더라도 인간관계의 단절이 심화하면 행복과 삶의 질은 오히려 낮아질 수 있다고 내다봤습니다.그러면서 "외로움을 어떻게 시공간 디자인을 하느냐에 따라서 달라진다. 이게 서울시가 추진하는 '외로움 없는 서울' 정책의 핵심"이라며 "시민들이 자연스럽게 만나고 교류할 수 있는 도시 환경을 만들어 나가려 한다"고 말했습니다.오 시장은 외로움안녕120 상담 서비스와 서울마음편의점, 고립·은둔 청년 지원 등 정책을 통해 사회적 관계 회복을 돕고 있다고 밝혔습니다.아울러 외로움안녕120에도 '드디어 취직했습니다. 너무 자랑하고 싶은데 연락할 데가 없어서 전화드렸다'는 전화가 걸려 왔다면서 "외로움은 누구나 겪을 수 있는 사회적 문제로 보고 정책 지원을 이어가겠다"고 했습니다.오세훈 시장은 "AI가 일자리를 바꾸고 인간관계의 방식까지 재편하는 시대"라며 "청년의 경쟁력을 높이는 일과 시민의 사회적 연결망을 지키는 일을 함께 추진하겠다"고 강조했습니다.(사진=서울시 제공, 연합뉴스)