<앵커>



서울지하철 노사가 예고했던 파업을 하루 앞두고 어제(24일) 오전부터 릴레이 교섭을 벌이고 있습니다. 협상이 결렬되더라도 당장은 출근 대란이 벌어지진 않을 것으로 보입니다.



김혜민 기자입니다.



<기자>



어제 오전 10시부터 이어지고 있는 릴레이 교섭에서 서울교통공사 노조가 요구하는 것은 임금 3.5% 인상과 인력 감축 철회입니다.



우선 2천200여 명 규모의 인력 감축 계획을 철회하고, 연내 충원할 신규 채용 인원을 확정하라는 것입니다.



이에 회사 측은 경영 효율화를 위해 구조조정이 불가피하다고 맞서고 있습니다.



2가지 쟁점을 놓고 공전을 거듭하던 회의는 어제 오후 실무 교섭에서 급물살을 탄 것으로 전해졌습니다.



신규 채용 규모를 놓고 양측이 이견을 좁혀가는 단계라고 관계자들은 전했습니다.



채용 등 인력 운용에 대한 승인 권한을 쥐고 있는 서울시 결정이 협상 타결 여부를 판가름할 전망입니다.



만일 최종 교섭이 결렬돼 오늘 아침부터 총파업이 시작되면 지하철 운행률은 81%로 떨어지게 됩니다.



서울시는 이에 대비해 비상수송대책을 가동하기로 했습니다.



파업이 시작되더라도 출근 시간대에 지하철 1∼8호선은 평시 수준으로 100% 정상 운행하고, 퇴근 시간대에는 2호선과 5∼8호선은 100%, 1·3·4호선은 코레일 운행을 포함해 88% 이상 운행한다는 계획입니다.



9호선은 파업에 참여하지 않아 정상 운행됩니다.



협상이 결렬되더라도 당장은 출근 대란이 벌어지진 않을 것으로 전망됩니다.



(영상편집 : 유미라)