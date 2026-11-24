<앵커>



오늘(24일) 아침 난데없이 경북 울릉군에 경계경보가 발령됐습니다. 러시아 군용기들이 우리 방공식별구역, 카디즈에 진입해 울릉도 영공 인근까지 접근한 겁니다. 그런데 실제 영공 침범이 없었는데도 재난문자는 침범했다고 나갔고, 북한 항공기라는 잘못된 문자까지 추가로 전송됐습니다. 국민 안전이 걸린 재난 대응 체계가 오히려 주민들의 혼란만 더 키웠습니다.



첫 소식 윤나라 기자입니다.



<기자>



출근과 등교 준비가 한창인 오늘 아침 7시 52분쯤 경북 울릉군 전역에 경계경보가 발령됐습니다.



러시아 군용기가 우리 영공을 침범했다는 내용으로, 지하나 건물 안으로 대피하라는 재난 문자도 전송됐습니다.



[이우진/울릉군 주민 : 아침에 아이들 등교 준비하는데 긴급재난 문자가 와서 엄청 당황(했어요.)]



경보는 3분 뒤인 오전 7시 55분 해제됐습니다.



그런데 3분 뒤 주민들은 다시 불안에 떨어야 했습니다.



경상북도가 경보 해제 사실을 전하면서 '북한 항공기 추정 비행체가 위험 범위를 이탈했다'는 엉뚱한 내용의 문자를 보낸 겁니다.



[임영광/울릉군 사동2리 이장 : 또 전쟁이 일어나나, 생각했죠. 러시아가 침투했다고 했을 때는 그냥 대피소로 이동하는데, 북한이라는 이야기가 나왔을 때는 주민들이 당황을 많이 했죠.]



이에 대해 경상북도는 평소 훈련하던 문구를 잘못 발송한 거라고 했지만 정정 문자는 오발송 이후 40분쯤 지난 오전 8시 39분에야 전송됐습니다.



당초 행안부가 발송한 경보 내용인 러시아 군용기가 영공을 침범했다는 것부터 사실이 아니었습니다.



경계경보 발령 3시간 만에야 자신들이 행안부에 '러시아 군용기 영공침범에 따른 경계경보 발령'을 요청했다고 시인한 군은, '영공침범이 아니라 방공식별구역 진입'이라고 설명했습니다.



재난 상황을 잘못 전달한 정부와 지자체의 엉뚱한 대처 속에 국민들만 혼선을 겪은 건데, 국민 생명과 안전에 직결되는 경계 경보와 재난문자 발송 체계를 재점검해야 한다는 지적이 나옵니다.



(영상취재 : 김승태, 화면제공 : 울릉군)