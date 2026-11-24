▲ 오세훈 서울시장이 24일 서울시청 브리핑룸에서 이날 오전 있었던 국무회의 참석과 관련, 브리핑하고 있다.

이재명 대통령이 주재한 오늘(24일) 국무회의에 참석한 오세훈 서울시장이 대법원장 탄핵과 특검 임명을 중단해야 한다며 앞으로도 국무회의에 참석해 국민 목소리를 전할 것이라고 밝혔습니다.다만 오늘 국무회의에서는 발언 기회를 얻지 못했다며 "참으로 유감스럽다"고 말했습니다.오 시장은 오늘 오후 서울시청에서 브리핑을 열어 "오늘 국무회의에 참석해 최근 현안인 탄핵과 특검, 서울시 현안 몇 가지도 대통령께 말씀드리고 싶었지만, 기회를 얻지 못했다"며 이같이 밝혔습니다.오 시장은 "회의 말미에 발언 신청을 했지만, 대통령께서 오늘 주제와 관련이 있는 사항이냐 물어보셨고, 저는 특검과 탄핵에 관한 민심을 전달드리고자 한다고 했다"며 "그 말씀을 드리자마자 '오늘 회의를 마치겠습니다' 하고 의사봉을 세 번 내리치시고 자리를 뜨셨다"라고 전했습니다.서울시장은 국무위원은 아니지만, 국무회의 규정에 따라 배석자 신분으로 참석할 수 있습니다.오 시장은 지난 6월 지방선거에서 승리해 서울시정에 복귀한 뒤 7월과 8월 국무회의에 배석했습니다.오 시장은 이날 발언할 내용을 정리한 문서를 대통령과 국무총리 자리에 놓았고, 홍지선 국토교통부 장관에게 직접 전달했다고 했습니다.이 문서에는 이른바 '조작 기소 특검'과 대법원장 탄핵, 민생 문제 등에 대한 의견을 담았으며, 서울시 관련 3가지 정책 현안에 대한 정부 협조를 구하는 내용도 함께 넣었다고 밝혔습니다.오 시장은 먼저 조작 기소 특검 문제와 관련해 "피고인이 자기 사건을 들여다볼 검사를 직접 고르는 셈"이라며 이재명 대통령에게 특검 임명 중단과 특검법 폐지를 요청했습니다.오 시장은 특검법에 대해 "수사 대상 12건 가운데 절반인 6건이 대통령 본인 사건인데, 그 사건의 수사와 기소가 적절했는지 따질 특별검사를 대통령이 직접 임명한다"며 "피고인이 자기 사건을 들여다볼 검사를 직접 고르는 셈"이라고 비판했습니다.이어 "이번 특검은 수사의 공정성과 독립성에 대한 국민의 신뢰를 뿌리부터 흔들고 있다"며 검찰청 폐지와 검사의 직접 수사권 폐지를 추진한 정부가 특검에서는 파견 검사들에게 수사권을 부여한 점을 들어 "이런 이중잣대가 어디 있느냐"고 지적했습니다.수사에 협조한 사람의 형을 감경하거나 면제하도록 한 조항에 대해서도 "말을 바꾸면 형을 줄여주겠다고 문을 열어둔 것과 다르지 않다"고 주장했습니다.특히 특검 수사 결과를 명분으로 대통령 사건의 공소 취소를 추진할 수 있다고 우려하면서 "결국 공소 취소로 가기 위한 특검이라는 의심을 지울 수가 없다"고 말했습니다.또 이번 특검에 국민 세금 322억 원이 투입되고 최장 200일간 수사가 진행된다며 "대통령께서 지금이라도 결단해 특검 임명을 하지 말고 수사 인력 파견도 멈춰달라"고 촉구했습니다.여당의 조희대 대법원장 탄핵 추진에 대해서는 "헌정사상 처음인 대법원장 탄핵만큼은 반드시 막아야 한다"고 강조했습니다.오 시장은 민주당이 대법관 제청과 국정감사 증인 선서 거부, 재판 절차상의 문제 등을 탄핵 사유로 들고 있지만 "대법관 제청은 헌법이 대법원장에게 맡긴 고유 권한"이라며 "대통령과 생각이 달랐다고 헌법 위반으로 몰 수는 없다"고 주장했습니다.이어 "정치권 마음에 들지 않는 판결이 나올 때마다 탄핵의 칼을 빼 든다면 어느 판사가 소신껏 재판할 수 있겠느냐"며 "대법원장 탄핵은 한 사람의 거취 문제로 끝나지 않고 사법부 독립과 헌정질서의 뿌리를 흔드는 일"이라고 말했습니다.민생 현안에 대해 그는 최근 전셋값 폭등과 코스피 폭락 등을 언급하면서 "국민의 어깨는 이렇게 무거운데 대통령과 정부는 보이지 않는다.국정의 시간과 힘을 대통령 한 사람의 공소 취소에 쓰지 말고 국민의 삶을 지키는 데 온전히 쏟아달라"고 촉구했습니다.서울시 현안과 관련해서는 남산 곤돌라 사업 추진을 위한 국토부의 공원녹지법 시행령 개정, 주택 공급 확대를 위한 이주비 대출 규제 및 조합원 지위 양도 제한 문제 해결, 재건축 초과이익환수제 문제 해결 등을 촉구했습니다.종묘 앞 세운4구역 개발에 대해서도 "20년 넘게 멈춰 선 사업에 매달 14억 원씩 이자가 붙고 있고 지난주에는 매장 유산 보존방안마저 부결됐다"며 정부와 서울시, 주민, 전문가가 참여하는 협의체 구성을 제안했습니다.오 시장은 "앞으로도 필요할 때마다 국무회의에 나가 국민의 목소리를 전하겠다"며 "이제 국민과 함께 대통령의 결단을 기다리겠다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)