<앵커>



서울지하철 노조가 예고했던 파업을 하루 앞두고 서울교통공사 사측과 막판 교섭에 돌입했습니다. 교섭이 결렬되면 내일 첫차부터 파업에 돌입할 것으로 보이는데, 서울시는 비상수송대책을 가동해 시민 불편을 최소화하겠다고 밝혔습니다.



윤나라 기자입니다.



<기자>



서울교통공사는 노조가 예고한 파업 개시일을 하루 앞두고 오늘 오전 10시부터 본사 대회의실에서 노조와 교섭에 들어갔습니다.



1, 2, 3노조와 순차적으로 교섭을 벌이는데, 노조는 임금 3.5% 인상과 인력감축계획 철회, 신규 채용을 요구하고 있습니다.



핵심 쟁점은 인력감축 계획인데, 사측은 재정부담과 경영 효율화를 이유로 인력 감축이 불가피하다는 입장이지만, 노조는 정규 인력을 외주화 하려는 시도라며 반발하고 있습니다.



교섭 당사자는 공사 사측이지만, 채용 등 인력 운용에 대한 승인 권한은 서울시가 쥐고 있어 서울시의 입장이 최종 타결 여부를 결정할 전망입니다.



오늘 최종교섭이 결렬돼 내일부터 총파업이 시작된다면 지하철 운행률이 떨어질 걸로 보입니다.



서울시는 지하철 파업에 대비해 출근 시간대 지하철 운행을 100% 유지하고, 시내버스 운행을 3천 회 넘게 늘리는 등 비상수송대책을 가동합니다.



파업이 시작되더라도 출근 시간대에 지하철 1∼8호선은 평시 수준으로 100% 정상 운행하고, 퇴근 시간대엔 2호선과 5∼8호선은 100%, 1·3·4호선은 코레일 운행을 포함해 88% 이상 운행할 계획입니다.



9호선은 파업에 참여하지 않아 정상 운행하고, 지하철 수요가 시내버스로 분산될 것에 대비해 버스 수송력도 확대합니다.



시내버스 운행은 출근 시간대 1천873회 늘리고, 퇴근 시간대 1천646회 늘려 총 3천519회 증편 운행합니다.



앞서 서울지하철 노조는 지난 2022년 11월, 6년 만에 총파업을 한 적이 있는데, 그 이후에는 매년 파업 직전에 협상이 타결됐습니다.



(영상편집 : 안여진)