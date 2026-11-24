▲ 혼잡한 서울 지하철

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서울시가 오는 25일로 예고된 지하철 파업에 대비해 출근 시간대 지하철 운행을 100% 유지하고, 시내버스 운행을 3천 회 넘게 늘리는 등 비상수송대책을 가동합니다.서울시는 파업에 선제 대응해 비상수송대책본부를 구성하고 이 같은 단계별 비상수송계획을 마련했다고 밝혔습니다.시는 서울교통공사 노조가 25일 실제 파업에 나서더라도 출근 시간대인 오전 7∼9시 지하철 1∼8호선은 평시 수준으로 100% 정상 운행할 방침입니다.퇴근 시간대인 오후 6∼8시에는 2호선과 5∼8호선은 100%, 1·3·4호선은 코레일 운행을 포함해 88% 이상 운행할 계획입니다.이로써 지하철 1∼8호선의 하루 전체 운행률은 81% 수준으로 유지합니다.9호선은 파업에 참여하지 않아 정상 운행합니다.또한 2·4호선에는 비상대기 열차 3편성을 대기시켜 최고 혼잡시간대 즉시 투입할 수 있도록 준비합니다.지하철 수요가 시내버스로 분산될 것에 대비해 버스 수송력도 확대합니다.25일 출근 시간대부터 시내버스 344개 일반노선의 집중배차 시간을 1시간씩 연장해 수요 증가에 대응합니다.이에 따라 시내버스 집중배차는 출근 시간대는 기존 오전 7∼9시에서 오전 6∼9시로, 퇴근 시간대는 오후 5∼7시에서 오후 5∼8시로 각각 확대됩니다.시내버스 운행은 출근 시간대 1천873회 늘리고, 퇴근 시간대 1천646회 늘려 총 3천519회 증편 운행합니다.지하철 운행과 현장 안전관리에도 만전을 기한다는 방침입니다.지하철은 필수공익사업장인 만큼 파업 미참여자와 협력업체 직원 등 평시 대비 80% 수준인 1만 3천여 명의 인력을 확보해 지하철 수송 기능 유지에 투입합니다.특히 이용객이 몰릴 것으로 예상되는 주요 혼잡역사 31곳에는 서울시 직원 124명을 배치해 승객 안내와 안전관리를 지원합니다.시는 원만한 노사 합의와 조속한 대중교통 정상 운영에 총력을 기울이면서도 파업 장기화에 대비한다는 방침입니다.지하철 파업이 8일 이상 지속되는 경우에도 출근 시간대 운행률 90% 이상, 퇴근 시간대 80% 이상을 각각 유지하고 자치구 공공셔틀버스 등 대체 교통수단도 추가 확보할 방침입니다.서울시는 교통정보시스템(TOPIS)과 버스정보안내단말기(BIT), 또타지하철 앱 등을 통해 파업 상황과 버스 증회 정보를 제공합니다.여장권 서울시 교통실장은 "시민 불편을 최소화하기 위해 가용할 수 있는 모든 수송력을 동원하고 있다"며 "노사 간 합의가 조속히 이뤄지길 바라며 지하철 운행 정상화를 위해 최선을 다하겠다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)