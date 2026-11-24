▲ 서울지하철을 이용하는 시민들

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서울지하철 1∼8호선과 9호선 일부 구간을 운영하는 서울교통공사 노사가 총파업을 하루 앞둔 오늘(24일) 최종 교섭에 나섭니다.협상이 결렬되면 공사의 3개 노동조합은 25일 첫 열차부터 무기한 총파업에 들어갈 방침이어서 출근길 큰 혼란이 우려됩니다.노사는 오늘 오전 10시 1노조(교통노조)를 시작으로 오전 11시 2노조(통합노조), 오후 1시 30분 3조노(올바른노조·MZ노조)와 차례로 임금·단체협약 본교섭을 벌입니다.파업 전 마지막 교섭인만큼 늦은 밤이나 다음 날 새벽까지 협상이 이어질 가능성도 있습니다.올해 교섭의 최대 쟁점은 인력 문제입니다.제1노조는 정부 지침에 따른 임금 3.5% 인상과 2021∼2026년 2천212명 인력감축 계획 철회, 부족 인원 1천313명의 연내 채용을 요구하고 있습니다.공익서비스 비용 국비 지원과 현장 2인 1조 근무 의무화도 요구 사항입니다.노조는 정원 대비 결원과 장기 휴직 인원이 적지 않아 인력 부족이 지하철 안전을 위협한다고 주장합니다.반면 서울시와 공사는 재정 부담과 경영 효율화를 이유로 구조조정 필요성을 강조해 왔습니다.특히 정원과 신규 채용 규모는 공사가 독자적으로 결정하기 어려워 서울시가 이날 어느 수준의 인력 안을 제시하느냐가 타결의 핵심 변수로 꼽힙니다.노조도 애초 총액 5.2%였던 임금 인상 요구를 3.5%까지 낮춘 만큼 임금보다는 인력 감축과 신규 채용 규모에서 접점을 찾을지가 관건입니다.노사는 올해 세 차례 본교섭과 노동위원회 조정을 거쳤지만 합의하지 못했고, 3개 노조 모두 쟁의권을 확보했습니다.최종 교섭 결과를 예단할 수 없지만, 파업 직전 극적으로 타결된 전례도 있습니다.지난해에는 노조가 파업 당일 오전 3시 30분 교섭 결렬을 선언했지만, 사측이 진전된 안을 내놓으면서 첫차 운행 직전 협상이 재개됐고, 노사가 극적 합의에 이르면서 파업은 피했습니다.이번에도 서울시와 공사가 인력 문제 등에서 진전된 안을 내놓거나 노조가 한 발짝 양보한다면 막판 타결 가능성이 있지만, 기존 입장차가 유지될 경우 협상 결렬 가능성도 배제하기 어렵습니다.내일(25일) 첫차 전까지 합의가 이뤄지지 않으면 열차 운행이 평소보다 줄어들면서 아침 출근 시간대부터 극심한 혼잡이 야기되며 시민 불편이 일어날 것으로 예상됩니다.(사진=연합뉴스)