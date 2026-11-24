▲ 옥산서원본 삼국사기

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우리 고대사를 대표하는 역사서 삼국사기와 삼국유사의 옛 판본이 국내에서 처음으로 한자리에 전시됩니다.국보인 옥산서원 소장 삼국사기 9책 50권 전권도 공개됩니다.서울시 한성백제박물관은 상설전시실 재개관을 기념해 오는 27일부터 내년 2월 21일까지 특별전 '삼국사기·삼국유사, 백제를 기록하다'를 연다고 밝혔습니다.삼국사기는 1145년 고려 인종의 명으로 김부식 등이 편찬한 현존하는 우리나라 역사서 가운데 가장 오래된 책입니다.이번 전시에는 1573년 무렵 인쇄된 옥산서원 소장본 9책 50권 전체가 나옵니다.특히 백제 역사를 왕대별로 기록한 '백제본기'를 중심으로 삼국의 역사가 어떻게 기록됐는지 살펴볼 수 있습니다.옥산서원은 '서책은 서원 문밖으로 내보내지 않는다'는 원규에 따라 책을 보존해 왔지만, 기록유산의 가치와 보존 중요성을 알리기 위해 이번에 전권을 출품했습니다.옥산서원은 2019년 유네스코 세계유산 '한국의 서원'에 등재된 9개 서원 가운데 하나입니다.삼국유사는 연세대 박물관이 소장한 조선 초기 판본 '파른본'과 최남선이 소장했던 '육당문고본', 복원 목판이 전시됩니다.삼국유사는 고려 후기 승려 일연이 편찬한 역사서로, 삼국사기에 담기지 않은 건국 신화와 설화, 불교 관련 기록 등을 전합니다.이번 전시는 '천년의 기록을 펼치다', '삼국을 읽는 첫 장', '삼국사기', '삼국유사' 등 4부로 구성됩니다.투명 화면과 전자태그(RFID)를 활용해 삼국사기의 구성과 내용을 살펴보는 체험 콘텐츠도 마련합니다.김지연 한성백제박물관장은 "국보와 보물로 지정된 옛 판본을 실제로 볼 기회는 드물다"며 "두 역사서가 백제의 역사와 이야기를 어떻게 전하는지와 기록을 오늘날까지 지켜온 의미를 함께 살펴보길 바란다"고 말했습니다.(사진=서울시 한성백제박물관 제공, 연합뉴스)