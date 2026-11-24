<앵커>



전면파업을 예고한 서울지하철 노조가 오늘(24일) 사측인 교통공사와 최종교섭에 나섭니다. 협상이 결렬되면 내일 첫 차부터 파업이 시작되면서, 열차 운행이 줄며 혼란이 이어질 것으로 보입니다.



윤나라 기자입니다.



<기자>



서울교통공사 노사는 오늘 오전 10시부터 서울 성동구 본사에서 교섭을 벌입니다.



노조는 오늘 교섭 결렬 시 내일부터 전면파업에 돌입한다고 밝힌 상태입니다.



핵심 쟁점은 인력 감축 계획 철회와 인력확충입니다.



사측은 재정부담과 경영 효율화를 위해 인력 감축을 해야한다는 입장인 반면, 노조는 인력감축계획 철회와 안전관리 인력 충원, 임금인상 등을 요구하며 맞서고 있습니다.



양측은 올해 6월과 7월, 9월 세 차례 본교섭을 진행했으나 입장 차이를 좁히지 못하고 9월 교섭 결렬을 선언했습니다.



이후 10월 서울지방노동위원회에 노동쟁의 조정을 신청했지만 두 차례 조정회의에서도 접점을 찾지 못해 조정이 중단된 상태입니다.



이에 따라 노조는 지난 20일부터 안전 수칙과 운행 규정을 엄격하게 준수하는 방식으로 업무를 수행하고 있습니다.



총파업을 하루 앞두고 사측은 오늘 1노조와 2노조, 3노조를 상대로 차례로 교섭에 나섭니다.



철도는 법적으로 필수공익사업으로 지정돼 있어 교섭이 결렬돼 파업이 이뤄지더라도 최소 65%의 인력은 현장에서 업무를 수행해야 합니다.



다만 필수유지인원만 근무하게 되면 출퇴근 시간대 열차 운행도 줄어들게 돼 혼잡이 불가피할 것으로 우려됩니다.



서울교통공사는 파업에 대비해 비상대책본부를 가동하고 관제센터를 중심으로 정시 운행을 독려하는 한편 실시간 열차 간격 조정에 나설 계획입니다.



서울지하철 노조 총파업은 지난 2023년이 마지막으로, 지난해에는 파업 직전 협상이 타결됐습니다.