▲ 오세훈 서울시장

오세훈 서울시장은 이재명 대통령을 향해 이른바 '조작기소 특검'의 특검 임명을 멈추고, 더불어민주당이 추진하는 조희대 대법원장 탄핵 추진을 멈춰 세우라고 촉구했습니다.오 시장은 오늘(23일) 페이스북에 '대통령 이재명의 시간을 더 이상 피고인 이재명에게 쓰지 마십시오'라는 제목의 글을 올려 이같이 밝혔습니다.오 시장은 "나라의 모든 역량이 대통령 한 사람의 재판을 지우는 데 소모되는 동안 국민의 삶은 뒷전으로 밀려나 있다"고 공세를 폈습니다.이어 "그토록 자랑하던 주가는 곤두박질쳤다. '아직도 저평가'라던 6월 이후 증시에서 2천조 원 가까이 증발했고, 정부는 18년 만에 증시안정펀드를 꺼낼 채비를 하고 있다"며 "대통령의 말을 믿고 따라간 투자자들의 계좌는 하루하루 녹아내리고 있다"고 비판했습니다.그러면서 "청년 고용률은 30개월째 내리막을 걸어 6년 만에 가장 낮아졌고, 골목의 식당과 숙박업소에서는 일자리가 5년 8개월 만에 가장 많이 사라졌다"고 짚었습니다.오세훈 시장은 "이재명 대통령은 스스로 대장동의 설계자라고 한 적이 있다"며 "이제는 그 솜씨로 공소취소를 설계하고 있다"고 했습니다.이어 "지금 대통령이 벌이고 있는 일은 대장동 사건 배임 피고인의 '셀프 공판'"이라고 평가했습니다.오 시장은 "(이 대통령) 자신의 SNS에서 '5천500억 원을 공익 환수한 게 배임죄라면' 하고 되묻더니, '업자와 결탁한 시장이라면 할 수 있는 행동이 아니다'라고 장외 진술을 하고 있다"며 "그토록 바라던 공소취소를 향한 노골적 빌드업이자, 곧 자신이 임명할 특검을 향한 하명"이라고 말했습니다.그러면서 "그 길의 마지막 관문에 사법부가 있다. 그래서 여권이 대법원장을 탄핵하겠다고 나선 것 아니겠느냐"라며 "피고인이 검사를 고르고 대법원장까지 갈아 치우는 나라를 국민은 본 적이 없다. 국가 권력을 총동원한 단군 이래 최대의 개인 사법방어"라고 꼬집었습니다.오 시장은 "대통령께 요구한다. 자기 사건을 다룰 특검을 스스로 임명하는 일을 당장 멈추시고, 민주당의 대법원장 탄핵을 지금 멈춰 세우시라"며 "지금 당장 국민의 삶으로 돌아오시라. 대통령 이재명의 시간을 더 이상 피고인 이재명에게 쓰지 말아달라"고 촉구했습니다.(사진=연합뉴스)