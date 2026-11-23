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서울시가 민간 전문가를 '서울관광총괄관'으로 위촉해 관광 정책을 보다 정교하게 짭니다.현장 경험과 전문지식을 겸비한 민간 전문가를 통해 정책의 전문성을 강화하고, 시정 각 분야와 연계한 관광 자원 발굴에 나선다는 계획입니다.서울시는 최근 이런 내용을 담은 '서울특별시 관광진흥 조례 일부개정 조례안'을 입법예고하고, 12월 9일까지 의견을 접수한다고 22일 밝혔습니다.이번 개정안은 서울시가 현장 경험과 전문지식을 갖춘 관광 분야 민간 전문가를 서울관광총괄관으로 위촉할 수 있도록 하는 근거를 담고 있습니다.시는 조례안이 시의회 심의를 거쳐 통과되면 내년 공개모집 절차를 밟아 총괄관을 위촉할 계획입니다.관광총괄관 후보는 관광 분야 민간 경력자나 관련 석·박사 학위와 연구경력을 가진 전문가, 대학 교수, 관광 분야 3급 이상 공무원 경력자 등으로 정했습니다.관광총괄관은 비상근으로 2년간 활동하며 연임할 수 있습니다.서울시는 3급 이상 실·국장급으로 운영하는 방안을 구상하고 있습니다.서울관광총괄관은 서울의 관광 정책을 총괄하는 자리이면서 그 역할은 관광 분야에만 국한하지 않습니다.서울 관광의 중장기 정책 방향과 주요 관광정책 수립을 자문하고 문화·체육·교통·도시공간 등 각 분야와 관광을 연계해 새로운 관광자원과 콘텐츠를 발굴하는 역할도 함께 맡습니다.예컨대 교통정책을 관광객 이동 편의와 연결하거나 한강·공원·도시공간 사업에 관광 콘텐츠를 접목하는 방식으로 시정 전반을 관광객의 시선에서 들여다보는 역할을 할 수 있습니다.서울시가 관광 분야에 별도의 총괄 전문가를 두려는 데는 최근 서울이 세계적인 인기 관광지로 떠오르며 주목받는 데 더해, 미래 성장 동력으로 관광을 육성하려는 오세훈 시장의 의도가 반영된 것으로 해석됩니다.실제로 올해 1∼9월 서울을 찾은 외국인 관광객은 1천314만 명으로 지난해 같은 기간보다 21.5% 증가해 역대 동기간 최대치를 기록했습니다.관광객의 씀씀이 증가세는 더 가파릅니다.올해 1∼9월 외국인 관광객의 서울지역 카드 소비액은 8조 8천435억 원으로 지난해 같은 기간보다 57.7% 늘어 이미 지난해 연간 실적을 뛰어넘었습니다.월간 카드 소비액도 4월 이후 6개월 연속 1조 원을 넘었습니다.서울시는 관광명소 개발과 외국인 관광객 유치는 물론 도시공간과 교통, 문화, 미식, 쇼핑 등 서울의 다양한 기능과 매력을 연결하는 방향으로 관광 정책의 개념을 넓힐 필요가 있다고 보고 있습니다.서울시 관계자는 "최근 서울이 글로벌 관광도시로 주목받으면서 시정 전반에 관광의 관점과 철학, 이른바 '관광 렌즈'를 장착할 필요성이 커졌다"며 "관광 분야 현장 경험을 갖추고 창의적인 생각과 전문지식을 겸비한 전문가에게 조언을 얻고 정책에 반영하려는 것"이라고 설명했습니다.시는 이미 지난해부터 건강 등 분야에서도 비상근 민간 전문가를 총괄관으로 두고 있습니다.작년 임명된 서울건강총괄관은 시정 전반을 건강의 관점에서 살피는 자리로, 서울시의 '건강도시 서울 종합계획' 수립 과정에도 참여했습니다.