보호관찰을 받던 50대 성범죄자가 전자발찌를 훼손하고 달아난 가운데 법무부가 실명을 공개하고 2차 공개수배에 나섰습니다.



수원보호관찰소 평택지소는 지난 21일 오전 8시 40분쯤 충북 진천군 백곡면 양백리 인근에서 위치추적 전자장치, 전자발찌를 끊고 도주한 56살 정영모의 실명을 공개했습니다.



인상착의가 담긴 수배 전단 배포에 이은 추가 조치입니다.



정영모는 성범죄로 복역한 뒤 출소해 보호관찰을 받고 있었습니다.



평택에 거주하는 그는 승용차를 몰고 진천으로 이동해 전자발찌를 훼손한 뒤 차량을 버리고 달아난 것으로 파악됐습니다.



정영모는 키 163㎝, 몸무게 61㎏의 왜소한 체격이며 가운데 머리숱이 적은 편입니다.



평소 안경을 착용하며 충청도 사투리가 섞인 말투를 쓰는 것으로 알려졌습니다.



도주 과정에서 수시로 옷을 갈아입고 가발과 모자, 마스크 등을 착용하며 행색을 바꾸고 있는 것으로 전해졌습니다.



보호관찰소는 "조속히 검거될 수 있도록 적극 협조해 달라"고 당부했습니다.



정영모를 목격하거나 소재를 알고 있는 경우 수원보호관찰소 평택지소 또는 경찰에 신고하면 됩니다.



(취재: 정다은, 영상편집: 장유진, 디자인: 나예미, 제작: 디지털뉴스부)