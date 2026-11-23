전자발찌를 훼손하고 달아난 정영모는 과거 청소년을 성매수하고, 여성을 흉기로 위협해 성폭행을 저지른 것으로 확인됐습니다.



정영모는 전자발찌가 부착된 상태에서 지난 2016년 6월부터 9월까지 스마트폰 채팅 애플리케이션을 통해 알게 된 17세 A 양을 여러 차례 성매수한 혐의를 받습니다.



전주지법 판결문에 따르면 그는 A 양이 관계를 거부하자 "너의 가족, 친구들 연락처 다 있다"며 "너 여기서 아무도 모르게 죽여버릴 수도 있다. 전자발찌 풀리면 전에 동거했던 여자도 찾으러 다닐 거다"라는 등 위협을 하기도 했습니다.



전주지법 군산지원은 2017년 정영모에게 징역 4년과 200시간의 성폭력 치료프로그램 이수를 명했습니다.



또 10년간 위치추적 전자장치 부착도 명했습니다.



수원지법 판결문에 따르면 이보다 앞선 2002년 10월, 정영모는 충남 천안에서 만난 20대 여성 2명을 집까지 태워주겠다고 속여 차량에 태운 뒤 공사 현장으로 데려가 폭행하고, 이 중 1명을 모텔에서 강간해 전치 2주의 상해를 입힌 혐의도 있습니다.



그는 이후 피해자가 경찰에 신고하자 전화로 "토막내서 암매장하겠다"며 "너를 찾는 것은 시간문제"라고 협박하기도 했습니다.



같은 해 11월엔 경기 부천의 아파트 3가구에 침입해 시계와 귀금속 등을 훔친 혐의도 받습니다.



당시 정영모는 절도죄 등으로 여러 차례 처벌받고 출소한 지 얼마 지나지 않아 이 같은 범행을 저지른 것으로 전해졌습니다.



수원지법 평택지원은 2003년 2월 성폭력범죄의 처벌 및 피해자보호 등에 관한 법률 위반과 상습절도, 협박 혐의로 기소된 정영모에게 징역 4년을 선고하고 보호감호 처분을 내렸습니다.



재판에 넘겨진 정영모는 법정에서 성범죄 범행 당시 술에 취해 심신장애 상태였다고 주장했지만, 재판부는 이를 받아들이지 않았습니다.



한편 정영모는 지난 21일 오전 8시 40분쯤 충북 진천군 백곡면 양백리 인근에서 전자발찌를 훼손하고 달아났습니다.



수원보호관찰소 평택지소는 정영모의 나이와 실명을 공개하고 수배에 나섰습니다.



(취재 : 정다은, 영상편집 : 김나온, 디자인 : 이수민, 제작 : 디지털뉴스부)