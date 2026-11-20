<앵커>



민주당이 조희대 대법원장의 탄핵소추 추진단을 꾸렸습니다. 오후 의원총회에서는 탄핵이 당론으로 채택될 것으로 보이는데, 국민의힘은 '국가적 비극'이자 '광기'라고 비난했습니다.



김혜민 기자입니다.



<기자>



한덕수 전 국무총리에 대한 일부 무죄 파기환송으로 조희대 대법원장 탄핵을 공식화한 민주당은 오늘(20일)도 탄핵 필요성을 거듭 주장했습니다.



김민석 대표와 한병도 원내대표 등 당내 투 톱이 나서 "역사적 인내선을 넘었다", "법복을 입은 기회주의 정치를 하고 있다"는 등 조 대법원장을 겨냥한 비판 수위를 끌어올렸습니다.



[김민석/민주당 당대표 : (한덕수 전 총리 일부 무죄 파기환송은) 완전히 잘못된 반역사적 결정입니다. 헌법과 법률 위반의 누적에도 탄핵 발의를. 절제해 온 국민적, 역사적 인내선을 넘었습니다.]



양부남 의원을 단장으로 당내 탄핵 소추 추진단도 꾸렸고, 추진단에서 구체적인 탄핵안을 작성하기로 했습니다.



일찌감치 대법원장 탄핵을 주장해 온 조국혁신당은 민주당의 탄핵 추진 결정에 환영하면서도, 이번 주말에 당장 탄핵을 추진하자는 공개 제안을 하며 속도전에 나섰습니다.



반면 국민의힘은 "파렴치한 법치주의 파괴"라며, "입맛에 맞지 않는 판결을 이유로 대법원장을 탄핵하겠다는 건, 위험천만한 권력 남용"이라고 날을 세웠습니다.



[정점식/국민의힘 원내대표 : 재판 결과가 마음에 안 든다고 해서 대법원장 한 사람을 상대로 반역이니 내란이니 운운하면서 탄핵을 추진하는 것은 광기일 뿐입니다.]



국민의힘은 사법부에게도 헌정 질서 수호에 대한 의지 표명을 요구하며 "계류 중인 이재명 대통령 재판 5개를 재개해야 한다"고 주장했습니다.



(영상취재 : 오원춘·신동환, 영상편집 : 위원양)