<앵커>



한덕수 전 총리의 내란 혐의에 대한 일부 무죄 취지의 파기환송 선고가 나온 뒤, 민주당은 판결을 이끈 조희대 대법원장 탄핵을 추진하기로 했습니다. 국민의힘은 의회 쿠데타라며 날을 세웠습니다.



김혜민 기자입니다.



<기자>



대법원 선고 직후 비상 의원총회를 연 민주당은 2시간 반 동안 이어진 논의 끝에 조희대 대법원장 탄핵을 추진하기로 결정했습니다.



[김민석/민주당 당대표 : 국민들에게 잘못된 역사적 교훈을 영원히 대법원의 판결이란 이름으로 남겨둘 수 없단 역사적 사명감 가지고 조희대 대법원, 조희대 대법원장을 그 대표로 탄핵해야 한다는 판단을 했고.]



내란을 정당화하려는 역사적인 왜곡에 대해서 도저히 묵과할 수 없다고 했습니다.



김민석 대표는 절차와 내용은 지도부에 위임하기로 했다고 설명했는데, 의원총회 후 이어진 긴급 최고위원회에서는 탄핵 추진단을 만들어 논의하기로 했습니다.



[박성준/민주당 수석 대변인 : 조희대 탄핵에 대한 의견을 모았고요, 내일 의원총회에서 당론을 채택할 예정입니다.]



일찌감치 조 대법원장 탄핵을 주장해 온 조국혁신당은 당장 다음 주에 탄핵안을 통과시키자고 주장하면서 어제(19일) 저녁부터 국회 본청 앞 촛불집회도 시작했습니다.



국민의힘은 환영 입장을 냈습니다.



장동혁 대표는 내란몰이로 연명해 온 이재명 정권에게 사법부가 철퇴를 내린 거라면서 또 하나의 조작기소가 실체를 드러냈다고 주장했습니다.



또 조희대 대법원장 탄핵은 '의회 쿠데타'라며 범여권의 탄핵소추안 발의 움직임을 경계하고 있습니다.



[정점식/국민의힘 원내대표 : 대법원장에 대한 보복 탄핵은 결코 수용할 수 없습니다. 원하지 않는 판결이 나왔다고 해서 대법원장에 대한 보복부터 부르짖는 습관을 버려야 합니다.]



다만 대법원이 한 전 총리에 대해 사실상 내란죄를 인정한 데 대해서는 유감이나 사과 입장을 밝히지 않았습니다.



(영상취재 : 오영춘·신동환, 영상편집 : 이승희)