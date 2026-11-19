<앵커>



세무사 시험 수석 합격자의 부정행위 자백 이후, 이진우 씨는 강한 압박을 받은 걸로 보입니다. 수능 전과목 1등급으로 서울대 치대에 진학하고, 리트 만점으로 세간의 주목을 받았지만, 그를 향한 찬사는 점차 의심으로 바뀌었습니다.



박재현 기자입니다.



<기자>



지난 7월 치러진 법학적성시험에서 만점을 받은 이후 유튜브 방송에 출연한 이진우 씨.



스스로 공개한 시험지에서 적었다 지운 일부 답이 바로 앞 문항 정답과 일치하면서 AI 부정행위 의혹이 제기되기 시작했습니다.



[이진우 씨 : 후반부로 갈수록 좀 집중력이 떨어지면서 많이 지웠다가 다시 쓰는 그런 게 있죠.]



과거 수능 전 과목에서 6~8등급의 낮은 성적을 기록했던 이 씨가 갑자기 고득점을 올려 고려대와 서울대 치의학과에 잇따라 진학한 사실도 도마에 올랐습니다.



공인영어시험인 '뉴텝스' 점수는 565점에 달했는데, 이 역시 토플과 토익 점수로 환산하면 만점 수준입니다.



이례적인 성적 향상에 의혹이 쏟아진 이유입니다.



SBS 취재진이 만난 이 씨의 가족도 "고대와 서울대 입학, 법학적성시험 모두 의문이었다"고 말할 정도였습니다.



잇따른 부정행위 의혹에 고발장 제출이 이어졌고,



[방민우/'이진우 씨 고발' 변호사 (어제) : 휴대폰 통신 기록이 시험 일시에 사용됐는지도 확인돼야 될 겁니다.]



이 씨가 쓴 책의 환불요구는 물론 유명 입시업체는 강의 계약을 해지했습니다.



이런 가운데, 과거 공갈 혐의 등으로 형사처벌을 받았단 의혹까지 제기되면서 이 씨는 큰 압박을 받은 걸로 보입니다.



경찰은 실체적 진실 확인을 위해 이 씨에 대해 수사를 이어가겠다는 입장이지만, 이 씨가 숨진 만큼 이 씨를 둘러싸고 그간 제기됐던 의혹들은 의문으로 남을 가능성도 있습니다.



다만 이번 사건으로 국가자격시험과 수능에 대한 전 국민적 불신이 커진 만큼 정부 차원의 진상조사단이 출범될 가능성이 있다는 전망도 나옵니다.



(영상취재 : 김남성·양지훈, 영상편집 : 원형희, 디자인 : 한흥수)