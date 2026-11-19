<앵커>



이진우 씨는 시험 중계방송이 준비된 곳으로 가지 않았고, 서울 시내 곳곳을 돌아다녔습니다. 연락이 닿지 않자 경찰에 실종신고가 접수됐고, 4시간 반 만에 숨진 채 발견됐습니다.



이어서 임지현 기자입니다.



<기자>



오늘(19일) 오전 서울 광진구.



검은 패딩을 입고 마스크를 쓴 남성이 가방을 멘 채 길을 걸어갑니다.



길을 걷다가 불안한 듯 빈 거리를 다시 한번 돌아보기도 합니다.



법학적성시험 AI 부정행위 의혹을 받던 이진우 씨입니다.



이 씨는 당초 오늘 오전 서울 강남구 스튜디오에서 '부정행위 의혹'을 해소하기 위해 수능 국어영역 풀이 실시간 중계방송을 할 예정이었습니다.



그러나 어제 아침 관악구 집을 나선 이 씨는 공개 검증을 시작할 시간대엔 광진구의 한 모텔 인근을 거니는 모습이 포착됐고, 실종 신고를 받고 출동한 경찰은 광진구 한 모텔에서 훼손된 수험표 등을 발견했습니다.



이후 이 씨가 서울아산병원 인근에서 이동한 정황을 포착했다가 휴대전화 사용 내역이 곧 강동구쪽에서 확인돼 수색 위치를 옮겼습니다.



이 씨는 광진구의 모텔에서 택시를 타고 나온 뒤 송파구를 거쳐 이곳 천호동 모텔까지 이동한 걸로 알려졌습니다.



천호동 거리에서 이 씨는 광진구 모텔에서 나올 때처럼 후드티 모자를 쓰고 있었습니다.



골목길로 들어선 이 씨는 목적지를 찾는 듯 휴대전화를 보다가 오전 10시 반쯤 모텔로 들어갔습니다.



그리고 약 2시간쯤 뒤 이 씨의 위치를 파악한 경찰이 현장에 도착했고.



공조 요청을 받은 소방도 출동해 만일의 사태를 대비했습니다.



구급대원들이 들것을 들고 모텔 안으로 진입했지만, 이 씨는 오후 1시 10분쯤 방 안에서 결국 숨진 채 발견됐습니다.



(영상취재 : 김남성·양지훈, 영상편집 : 김호진, 디자인 : 박태영·이가진)