업체 문의하니 "시험 때 쓰는 것, 방법 알려드릴게"

<앵커>



그런데 이런 AI를 이용한 부정행위 수법은 이미 암암리에 널리 퍼진 것으로 파악됐습니다. 저희 취재진이 찾아가 본 장비 업체들에선, 장비 개조는 물론 은닉 방법까지 안내하고 있었습니다. "시험을 앞두고 최근 장비를 사 간 사람들이 있었다"는 말도 들을 수 있었습니다.



윤나라 기자가 현장을 취재했습니다.



<기자>



시험 부정행위에 쓸 수 있는 초소형 카메라와 통신 장비를 판매하는 곳이 있는지, 관련 업체들을 돌아봤습니다.



한 판매 업자는 대뜸 시험을 보느냐며 묻더니, 최근에도 시험을 앞두고 장비를 사 간 사람이 있다고 말합니다.



[카메라 판매업체 : 그거 시험 볼 때 쓰는 거예요. (최근에) 사 갔던 사람이 있긴 있어요.]



들키지 않고 영상을 촬영해 외부에 전송하는 방법까지 설명해 줍니다.



[카메라 판매업체 : 저는 방법만 알려드려요. 안에 러닝셔츠 착용하시고 러닝셔츠에 (배터리를 넣을) 주머니를 만들면 돼요.]



또 다른 업체는 외부로 영상을 보내려면 개조를 해야 한다면서 구체적인 가격과 방법까지 제안합니다.



[카메라 판매업체 : (기본은) 40~50만 원 정도 하고, 와이파이 설치하면 70~80만 원 정도 돼. 그런 걸(통신을) 하려고 하면.]



인터넷에도 이런 카메라와 통신 장비를 판매한다며 사용 방법을 자세히 설명하는 영상도 어렵지 않게 찾을 수 있습니다.



오늘(15일) 세무사와 회계사 시험에서 부정행위를 했다는 한모 씨의 자백 이후 AI와 초소형 카메라를 이용한 부정 사례가 더 있다는 의혹도 잇따라 제기되고 있습니다.



SNS엔 이번 수능을 앞두고 부정행위 준비를 끝냈는데 한 씨가 자백을 해 어려울 것 같다는 내용은 물론 공무원 시험 전문 브로커가 있다거나, 11만 원짜리 장비를 이용해 수능에서 만점을 받은 사람이 많다는 글까지 올라와 있습니다.



AI와 초소형 전자기기를 이용한 부정행위 수법이 다양해지고 접근도 더 쉬워지면서, 정부 대책이 이를 따라가지 못한다는 지적이 나옵니다.



(영상취재 : 양현철, 영상편집 : 신세은)