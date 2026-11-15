중앙부처 세종 이전 앞두고…수도권∼세종청사 통근버스 재개키로

▲ 정부세종청사

내년부터 수도권 중앙행정기관의 세종 이전 본격화를 앞두고 정부가 수도권과 세종을 오가는 공무원 통근버스 운행 재개를 추진합니다.방송미디어통신위원회와 개인정보보호위원회 등 23개 기관 소속 공무원 1천800여명이 내년까지 세종으로 이전할 예정인 가운데 당장 거주지를 옮기기 어려운 공무원들의 출퇴근을 지원하기 위한 조칩니다.행정안전부에 따르면 정부는 내년도 세종 이전 공무원들의 출퇴근을 지원하기 위해 수도권∼정부세종청사 통근버스 약 30대의 운영 예산 증액을 국회에 요구했습니다.현재 국회에서 관련 예산을 심의하고 있으며, 예산 확보 여부에 따라 실제 운행 규모와 노선 등이 결정될 전망입니다.내년 통근버스 운행이 재개되면 2022년 중단된 수도권∼세종 공무원 통근버스가 5년 만에 부활하게 됩니다.앞서 행안부는 세종시의 정주여건 개선 등을 이유로 수도권∼세종청사 통근버스 운행을 2022년부터 중단했습니다.그러나 내년 수도권 중앙행정기관들의 세종 이전을 앞두고 공무원들의 출퇴근 문제를 해결하기 위해 통근버스 운행을 다시 추진하게 됐습니다.정부에 따르면 방송미디어통신위원회와 개인정보보호위원회 등 23개 기관(소속인원 1천831명)은 세종시 내 민간 건물 등을 임차해 내년까지 이전합니다.감사원과 고위공직자범죄수사처, 경찰청 등 8개 기관, 3천629명은 신축청사를 확보한 뒤 2031년까지 이전할 계획입니다.나머지 13개 기관, 4천469명은 관련 법령 개정 이후 이전이 추진됩니다.여기에는 외교부와 통일부, 국방부, 법무부, 성평등가족부, 공소청, 중대범죄수사청, 국립외교원, 북한인권기록센터, 국방전산정보원, 국방홍보원, 북한인권기록보존소, 이북5도위원회가 포함됩니다.정부의 세종 이전 계획 발표 이후 당장 거주지를 옮기기 어려운 공무원들을 위한 출퇴근 대책이 필요하다는 지적이 제기돼 왔습니다.특히 현재도 서울∼오송 구간 고속열차 승차권을 구하기가 쉽지 않은 상황에서 이전 기관이 늘어나면 교통 불편이 더욱 커질 수 있다는 우려도 나왔습니다.인사혁신처는 앞서 이전 대상 기관 공무원들을 대상으로 통근버스 이용 의향 등에 대한 기초 수요조사를 했습니다.다만 구체적인 노선이나 출발 지점까지 조사한 것은 아니어서 정부는 예산 확보 이후 실제 이전 시기에 맞춰 추가 수요 조사를 진행하고 세부 운행 계획을 마련할 방침입니다.운행 방식은 과거 수도권과 세종을 연결했던 통근버스와 유사할 것으로 보입니다.당시에는 서울역과 사당, 양재 등 수도권 여러 거점에서 출발하는 통근버스가 운영됐습니다.행안부 관계자는 "예산이 확보되면 정확한 수요를 다시 조사해 구체적인 운행 계획을 마련할 것"이라고 말했습니다.(사진=연합뉴스)