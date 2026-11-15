행안부, 조류인플루엔자 방역에 재난특교세 70억 원 지원

▲ 8일 고병원성 조류인플루엔자(AI)가 확진된 경기도 여주시 한 산란계 농장 입구에서 관계자가 출입 차량 방역을 하고 있다.

행정안전부는 지난 9일 16개 시도에 고병원성 조류인플루엔자(AI) 확산 방지를 위한 재난안전특별교부세 70억원을 조기 지원했다고 밝혔습니다.이번 교부세는 지난해보다 15일 빠르게 집행되는 것으로 규모도 20억원 많아졌습니다.교부된 예산은 소독약품 구입, 거점 소독시설과 이동통제초소 운영 등에 활용됩니다.이번 겨울철 고병원성 AI는 지난달 20일 전남광주 순천시 순천만의 야생조류 분변에서 처음 검출됐으며, 가금농장의 경우 지난 13일 오후 1시 기준 4건 발생했습니다.행안부는 지난 4일부터 대책지원본부를 가동하고 있으며, 고병원성 AI가 발생한 지역에는 현장상황관리관을 파견해 방역 대응 상황을 점검하고 신속한 조치를 지원하고 있습니다.김광용 재난안전관리본부장은 "고병원성 AI는 농가뿐 아니라 국민경제에도 큰 영향을 미칠 수 있다"며 지방정부에 철저한 방역과 신속한 대응을 당부했습니다.(사진=연합뉴스)