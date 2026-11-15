16일부터 서울 외곽-도심 잇는 간선급행버스 운행…9호선도 개편

▲ 간선급행버스

내일(16일)부터 도봉·강동·상암·강서 등 서울 외곽에서 도심 주요 업무지구까지 빠르게 이동하는 '간선급행버스' 4개 노선이 시범운행을 시작합니다.지하철 9호선도 같은 날부터 급행열차 운행을 확대해 시민들 출퇴근길 이동 편의를 높입니다.서울시는 이런 내용의 '대중교통 급행 운영 방안'을 시행한다고 밝혔습니다.간선급행버스는 기존 노선과 동일한 경로로 운행하되 주요 정류소에만 정차하는 버습니다.정차 정류소를 평균 45.8% 줄여 이동시간은 약 10%가량 단축될 것으로 시는 기대했습니다.시범운행 4개 노선은 급행150번(도봉차고지∼시청역), 급행370번(강동차고지∼충정로역), 급행470번(상암차고지∼시청역), 급행605번(강서차고지∼영등포역)입니다.해당 버스들은 평일 새벽과 오전 출근시간대에, 노선별로 하루 3회씩 운행합니다.기존 일반버스는 종전대로 운행하기에 시민들은 목적지에 따라 급행버스와 일반버스를 선택해서 이용하면 됩니다.급행버스는 일부 정류소를 건너뛰므로 탑승 전 정차 여부를 잘 확인해야 합니다.시는 급행버스를 쉽게 구분하도록 차량 행선판에 '급행150', '급행370'등 노선번호를 별도로 표시하고, 차 내부엔 정차 정류소와 무정차 구간을 구분한 안내도를 부착할 계획입니다.이날부터 9호선 열차운행시간도 달라집니다.오전 5시 40분부터 7시까지 개화역에서 중앙보훈병원역으로 향하는 급행·일반열차 운행 비율이 기존 '급행1 대 일반1'에서 '급행2 대 일반1'로 조정됩니다.출퇴근시간대 열차 집중 투입 시점도 앞당깁니다.출근시간대 집중 투입 시작시점은 기존 오전 6시 30분에서 5시 40분으로 50분 앞당기고, 퇴근시간대에는 기존 오후 4시 30분에서 4시로 30분 일찍 운영합니다.이번 개편으로 오전 시간대 9호선의 총 열차 수송력은 기존 23만2천344명에서 24만3천408명으로 5%가량 확대됩니다.이를 통해 혼잡도도 한층 완화된다는 전망입니다.출근시간대 개화·김포공항 방면 급행열차 최고혼잡도는 192.5%에서 172.1%로, 중앙보훈병원 방면은 182.3%에서 174.2%로 개선됩니다.퇴근시간대 개화·김포공항 방면의 경우에도 180.5%에서 160.3%로 낮아질 전망입니다.출근시간대에는 배차간격도 줄어듭니다.오전 7시부터 8시 30분까지 중앙보훈병원 방면은 기존 6분 20초에서 6분으로 단축되고, 개화·김포공항 방면 급행열차도 기존 6분 30초∼12분에서 6분 30초∼8분으로 줄어듭니다.운행계획이 변경되며 평소 이용하던 열차의 출발시각이 달라질 수 있는 만큼, 시는 출근 전 변경된 시간표를 확인해달라고 당부했습니다.새 시간표는 9호선 역사 내 안내문과 홈페이지(metro9.co.kr) 등을 통해 확인할 수 있습니다.시는 운행 초기 시민 불편을 최소화하기 위해 역사 내 안내방송과 현장 안내를 강화하고, 비상상황실 운영과 실시간 열차 모니터링 등을 통해 운행 상황을 면밀히 관리할 계획입니다.비상열차 2편성도 대기시켜 돌발상황에 대비합니다.여장권 서울시 교통실장은 "새로운 운행체계가 안정적으로 정착할 수 있도록 시행 초기 운행 상황을 면밀히 살피고, 현장 관리에도 만전을 기하겠다"고 말했습니다.(사진=서울시 제공, 연합뉴스)