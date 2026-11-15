세무사 수석합격자, 부정행위 시인…경찰 "엄정 수사"

<앵커>



이례적인 고득점으로 부정행위 의혹이 제기됐던 올해 세무사시험 수석합격자가 부정행위를 시인하고 경찰에 자수했습니다. 초소형 카메라와 스마트폰, AI를 이용했다는 건데, 경찰은 엄정 수사 방침을 밝혔습니다.



보도에 윤나라 기자입니다.



<기자>



올해 제63회 세무사 시험에서 수석합격 한 한모 씨가 한 변호사 유튜브 채널에 출연해 부정행위를 한 사실을 시인했습니다.



1, 2차 시험 모두 초소형 카메라로 시험 문제를 찍고, AI로 전송해 스마트폰으로 답을 확인하는 식으로 부정행위를 저질렀다는 겁니다.



한 씨는 올해 4월과 7월 치러진 세무사 1, 2차 시험에서 수석합격한 것으로 알려졌는데, 1차 시험 160문제 중 단 한 문제만 틀리는 등 이례적인 고득점을 한 사실이 알려지자 부정행위 논란이 제기됐습니다.



한 씨는 자신의 부정행위로 다른 수험생들에게 허탈함을 준 점과 시험에 대한 신뢰도를 훼손했다며 사과했습니다.



부정행위를 저지른 이유에 대해선 회사를 나온 뒤 자영업을 했지만 잘 되지 않았고, 시험을 준비하며 수험기간이 길어질지 모른다는 공포감 때문이었다고 말했습니다.



이어 자신이 한 일을 모두 자수서에 써서 경찰에 제출했고 남은 자료와 기기도 수사기관에 증거로 제출하겠다고 밝혔습니다.



시험을 주관하는 산업인력공단은 부정행위 의혹이 제기되자 시험실에 감독위원이 2명 있었다며 한 씨가 1, 2차 시험에서 각각 둘째 줄과 첫째 줄 중앙에 앉았다고 설명했습니다.



산업인력공단 설명대로 감독위원 2명이 지켜보는 가운데 교단 바로 앞에서 부정행위를 한 것으로 나타나면 국가자격시험 관리의 허점에 대한 비판이 커질 전망입니다.



한 씨의 자수를 받은 경찰은 사건을 서울경찰청 광수단에 배당하고 신속, 엄정히 수사하겠다는 입장을 밝혔습니다.



(영상편집 : 김종태)