뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

'세무사 수석 AI 부정행위' 자수사건, 서울청 광수단 배당

경찰 "절차에 따라 신속 엄정하게 수사할 계획"

윤나라 기자
작성 2026.11.15 11:35 수정 2026.11.15 12:08 조회수
'세무사 수석 AI 부정행위' 자수사건, 서울청 광수단 배당
▲ 서울경찰청 광역수사단

경찰이 제63회 세무사 시험에서 인공지능(AI)을 이용해 부정행위를 한 수석 합격자의 자수서를 접수했습니다.

수석 합격자 한모 씨는 오늘(15일) 변호사 유튜브에 출연해 "1·2차 시험에서 전자기기와 생성형 AI를 이용해 부정행위를 했다"고 밝혔습니다.

그러면서 "제가 한 일을 모두 자수서에 써서 서울경찰청에 제출했다"고 말했습니다.

한 씨의 자수서는 이날 서울경찰청 민원실(안내실)에 접수됐으며, 해당 사건은 서울경찰청 광역수사단에 배당됐습니다.

접수 즉시 사건을 배당한 경찰은 "절차에 따라 신속 엄정하게 수사할 계획"이라고 밝혔습니다.

국가자격시험에서 허용되지 않은 전자기기나 AI를 이용해 답안을 작성하는 행위는 부정행위에 해당해 처벌 대상이 됩니다.

이 경우 위계에 의한 공무집행방해·업무방해, 사기 등 혐의가 적용될 가능성이 있습니다.

세무사시험 수석합격자 (사진=유튜브 갈무리, 연합뉴스)

한 씨는 지난 4월과 7월 두 차례에 걸쳐 치러진 세무사 1·2차 시험에서 수석 합격한 것으로 알려졌습니다.

논란은 한 씨가 언론 인터뷰에서 자신을 수석 합격자로 소개하면서 공개한 1·2차 시험 점수가 이례적으로 높다는 지적이 온라인 커뮤니티에서 제기되면서 확산했습니다.

한 씨는 1차 시험 4과목 가운데 재정학에서만 97.5점을 받았고 세법학개론, 회계학개론, 상법에서는 모두 100점을 받았습니다.

1차 시험 총 160문제 중 단 한 문제만 틀린 것입니다.

이어 논술형으로 치러지는 2차 시험에서는 회계학1부 192점, 회계학2부 190점, 세법학1부 114점, 세법학2부 167점으로 통과했습니다.

(사진=연합뉴스)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
SBS 기자들의 생생한 특종이야기를 들려드립니다, 애프터 8 뉴스
윤나라 기자 사진
윤나라 기자페이지 바로가기

    오늘의 숏뉴스

    오늘의 숏뉴스더 보기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 양윤석
      • 편집 책임자 : 김정인
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지