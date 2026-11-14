최민희 감찰 시작…"농지조사로 지지율 5% 떨어져"

<앵커>



"이재명 대통령이 윤석열 전 대통령 탄핵에 반대했다"는 민주당 최민희 의원의 발언을 두고, 당내 감찰 조사가 시작됐습니다. 최 의원이 거듭 해명했지만, 야권까지 가세하면서 논란은 더 확산하고 있습니다.



김혜민 기자입니다.



<기자>



민주당 김민석 대표가 '친정청래계' 최민희 의원에 대한 감찰 조사를 지시한 지 이틀 만에, 당 윤리감찰단이 조사에 착수했습니다.



감찰단은 최 의원의 발언이 담긴 녹취록을 확보해 분석 중인 것으로 알려졌습니다.



최 의원은 지난달 중순, 지역 당원들과 비공개 간담회에서 12·3 계엄 직후 이재명 대통령이 윤석열 당시 대통령의 탄핵에 반대했고, 한덕수 당시 국무총리와 손을 잡으려고 했다는 취지의 발언을 해 논란을 빚었습니다.



최 의원은 어제(13일) "한덕수 탄핵에 반대했다는 것을 잘못 말했다"고 해명한 데 이어, 오늘도 SNS를 통해 "윤석열 탄핵 후 한덕수 탄핵엔 당내 반대가 찬성보다 훨씬 많았다"는 글을 올리며 실수였음을 거듭 강조했습니다.



하지만 한 친명계 인사는 그런 말을 "뇌피셜, 즉 개인적 추측으로 얘기한 걸 보면 대통령에 대한 신뢰가 없는 것"이라며 적개감을 드러냈습니다.



이 대통령의 농지 전수 조사 지시에 대한 비판적 발언도 논란거리입니다.



[최민희/민주당 의원 : 그게 지지율 아마 한 5%는… 5%가 어마어마한 거예요. 5%는 그것(농지 전수조사) 때문에 떨어졌다고 저는 봐요. 제가 그래서 (송미령 농림부 장관 같은) 예스맨은 그렇게 문제가 되는 거예요.]



보수 야권도 가세했습니다.



무소속 한동훈 의원은 이 발언을 콕 집어 거론했습니다.



[최민희/민주당 의원 : 대통령님 공직선거법 재판과 지금 윤석열 재판이 똑같아요.]



한 의원은 "최 의원 말이 맞다", "이 대통령은 재판만 열리면 끝나는 '시한부 대통령'"이라고 SNS 글을 올렸고 최 의원은 이 대통령 사건은 억지파기 환송으로 윤 전 대통령 사건과는 다르다며 "거짓말하지 말라"고 반박했습니다.



국민의힘은 민주당 내분이라고 꼬집었습니다.



[박성훈/국민의힘 수석대변인 : 집권 여당이 추구하는 것은 국민의 민생이 아니라 권력 다툼이라는 것이 여실히 드러나고 있다고 생각을 합니다.]



국민의힘은 통일교가 김민석 대표를 밀었다는 최 의원 발언을 두고 특검 수사를 촉구하기도 했습니다.



(영상취재 : 김용우·이상학, 영상편집 : 유미라, 디자인 : 서현중·강윤정)