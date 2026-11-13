'혼잡도 완화' 9호선 대책 16일 시행…"열차 시간표 확인하세요"

▲ 서울 지하철 9호선 김포공항역에서 승객들이 지하철을 기다리고 있다.

서울시메트로9호선은 오는 16일부터 열차 운행 시각이 변경됨에 따라 이용객들에게 변경된 시간표를 사전에 확인해달라고 당부했습니다.앞서 시는 '지옥철'로 불리는 9호선 열차의 혼잡도를 낮추기 위해 운행계획 변경을 발표했습니다.출근 시간대에는 오전 5시 40분부터 7시까지, 중앙보훈병원 방면 열차를 기존 '급행 1대·일반 1대'에서 '급행 2대·일반 1대' 순번으로 조정합니다.일부 열차의 배차간격은 기존보다 최대 20초 단축하는 등의 방식으로 조정, 운행패턴 조정 후로도 일반열차의 배차간격을 기존과 유사한 수준으로 유지한다는 방침입니다.퇴근 시간대 열차 집중 운행 시간은 기존 4시 30분∼7시에서 오후 4시∼6시 30분으로 30분 앞당깁니다.이에 따라 일부 열차의 출발·도착 시각이 기존과 달라집니다.9호선은 홈페이지(metro9.co.kr)를 통해 변경된 열차시간표를 안내하고 있으며, 역사 내 안내방송과 게시물 등으로도 알려 혼선을 최소화한다는 계획입니다.열차 운행과 관련한 문의는 가까운 역사의 안전관리실(역무실) 또는 9호선 고객센터(☎ 02-2656-0009)로 하면 됩니다.9호선 관계자는 "6일부터 일부 열차의 운행 시각이 달라지는 만큼 이용 전 홈페이지에서 변경 시간표를 확인해 달라"며 "궁금한 사항은 가까운 역사 안전관리실이나 9호선 고객센터로 문의해 주시기를 바란다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)