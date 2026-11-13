[D리포트] "술 취했으니 집에 데려다줘"…1년간 119 신고 5천여 건 상습 신고자 고발

지난 7월 술에 취해 못 걷겠으니 집에 데려다 달라며 서울 119에 걸려온 신고전화입니다.



[119 신고자 : 내가 더 이상 걸어가지 못해. 너무 휘청휘청해가지고. 나 집에 좀 데려다줘요. (자택 이송은 안 됩니다. 긴급 상황 발생 시 전화 주세요)]



또 다른 신고자는 다짜고짜 소방관이 그렇게 대단하냐고 시비를 걸고,



[119 신고자 : 119 대단한 사람이야? 개똥도 아니지]



협박도 서슴지 않습니다.



[119 신고자 : 그 아무! 내가 그냥 다 XX버려!]



서울시는 지난해 9월부터 올해 8월까지 1년간 119에 총 8천710건을 반복 신고해 상황관리 업무에 지장을 준 상습신고자 5명을 형사고발했습니다.



고발된 5명 중 한 명은 전화로 2천6백여 건, 문자로 2천8백여 건 등 총 5천5백여 차례에 걸쳐 119에 신고전화를 했습니다.



하루에 15번 꼴입니다.



또 다른 사람은 석 달간 욕설과 협박이 섞인 문자 1천7백여 건을 119에 보냈습니다.



이들은 서울종합방재센터가 이런 신고는 업무 방해에 해당된다며 여러 차례 경고 문자를 보낸 뒤에도 같거나 비슷한 내용의 신고를 반복했습니다.



결국 서울종합방재센터는 최근 3개월간 119 업무와 무관한 신고가 가장 많았던 10명의 신고 내용과 횟수, 주기 등을 분석하고 이중 5명을 고발조치했습니다.



주요 유형은 전화를 건 뒤 응답하지 않거나 신고와 무관한 사진을 보내는 경우, 횡설수설하거나 술에 취한 상태에서 귀가를 요청하는 경우 등이었습니다.



동일하거나 유사한 내용의 신고가 반복되면 119종합상황실의 정상적인 신고 접수에 부담을 주고 실제 긴급상황 대응에도 영향을 미칠 수 있습니다.



[황영호/서울종합방재센터 상황총괄팀장 : (119 상황실은) 시민의 생명과 안전을 지키는 긴급대응의 시작점인 만큼 반복적인 신고로 정상적인 업무가 방해받는 일은 없어야 합니다.]



서울종합방재센터는 앞으로도 신고 내용과 횟수, 고의성, 상황관리 업무에 미친 영향 등을 종합적으로 검토해 119종합상황실의 정상적인 업무를 방해하는 행위에 엄정 대응할 방침이라고 밝혔습니다.



(취재 : 윤나라, 영상편집 : 김종미, 제작 : 디지털뉴스부)