행안장관, 경북지역 가을철 산불대비 태세 점검

▲ 윤호중 행정안전부 장관이 15일 산림청 중앙산림재난상황실을 방문해 직원들을 격려하고 있다.

윤호중 행정안전부 장관은 오늘(13일) 경북지역을 찾아 가을철 산불대비 태세를 점검하고, 산불예방을 위한 국민동참 캠페인을 벌였습니다.윤 장관은 이날 경북 영덕소방서를 방문해 위치정보 기반의 산악구조 시스템과 인공지능(AI)을 활용한 산불대응 지원 시스템을 점검했습니다.이 자리에서 윤 장관은 신고자에게 인터넷 주소(URL)를 전송해 정밀한 위치를 파악하는 민간 개발 위치추적 시스템을 시연했습니다.기존 기지국을 중심으로 한 수색방식의 한계를 극복하고 구조 대상자에게 빠르게 접근할 수 있는 과학적 구조 체계의 중요성을 확인했습니다.또 현직 소방관들이 자체 개발한 AI·지리정보시스템(GIS) 기반 현장지휘 산불지원 시스템을 통해 지형, 기상, 위성정보를 결합한 산불 확산 예측과정을 살폈습니다.윤 장관은 첨단 기술이 효율적인 주민 대피 결정과 현장 대원의 안전 확보에 핵심적인 역할을 하고 있다고 평가하고, 개발에 참여한 소방관들을 격려했습니다.이어 경북 청송군 주왕산국립공원을 방문해 가을철 산불조심기간(11월 1일∼12월 15일)을 맞아 산불 대비태세를 점검하고, 관계기관과 함께 산불 예방 국민 동참 캠페인을 진행했습니다.윤 장관은 등산객들과 함께 나뭇잎 스티커로 푸른 숲을 완성하는 '산불 예방 국민동참 챌린지'에 참여해 자발적인 예방 실천을 독려했습니다.등산로 입구에서는 화기 소지 금지, 산림 내 흡연 및 취사 금지, 산불 발견 시 즉시 신고 등 구체적인 예방수칙을 직접 안내하는 산불 예방 캠페인을 벌였습니다.윤 장관은 "산불 예방은 국민 한 분 한 분의 작은 실천에서 시작되는 만큼 오늘 캠페인을 계기로 산불 예방에 대한 관심과 실천이 일상 속으로 널리 확산하길 바란다"고 말했습니다.(사진=행정안전부 제공, 연합뉴스)