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행안장관, 경북지역 가을철 산불대비 태세 점검

윤나라 기자
작성 2026.11.13 15:22 조회수
행안장관, 경북지역 가을철 산불대비 태세 점검
▲ 윤호중 행정안전부 장관이 15일 산림청 중앙산림재난상황실을 방문해 직원들을 격려하고 있다.

윤호중 행정안전부 장관은 오늘(13일) 경북지역을 찾아 가을철 산불대비 태세를 점검하고, 산불예방을 위한 국민동참 캠페인을 벌였습니다.

윤 장관은 이날 경북 영덕소방서를 방문해 위치정보 기반의 산악구조 시스템과 인공지능(AI)을 활용한 산불대응 지원 시스템을 점검했습니다.

이 자리에서 윤 장관은 신고자에게 인터넷 주소(URL)를 전송해 정밀한 위치를 파악하는 민간 개발 위치추적 시스템을 시연했습니다.

기존 기지국을 중심으로 한 수색방식의 한계를 극복하고 구조 대상자에게 빠르게 접근할 수 있는 과학적 구조 체계의 중요성을 확인했습니다.

또 현직 소방관들이 자체 개발한 AI·지리정보시스템(GIS) 기반 현장지휘 산불지원 시스템을 통해 지형, 기상, 위성정보를 결합한 산불 확산 예측과정을 살폈습니다.

윤 장관은 첨단 기술이 효율적인 주민 대피 결정과 현장 대원의 안전 확보에 핵심적인 역할을 하고 있다고 평가하고, 개발에 참여한 소방관들을 격려했습니다.

이어 경북 청송군 주왕산국립공원을 방문해 가을철 산불조심기간(11월 1일∼12월 15일)을 맞아 산불 대비태세를 점검하고, 관계기관과 함께 산불 예방 국민 동참 캠페인을 진행했습니다.

윤 장관은 등산객들과 함께 나뭇잎 스티커로 푸른 숲을 완성하는 '산불 예방 국민동참 챌린지'에 참여해 자발적인 예방 실천을 독려했습니다.

등산로 입구에서는 화기 소지 금지, 산림 내 흡연 및 취사 금지, 산불 발견 시 즉시 신고 등 구체적인 예방수칙을 직접 안내하는 산불 예방 캠페인을 벌였습니다.

윤 장관은 "산불 예방은 국민 한 분 한 분의 작은 실천에서 시작되는 만큼 오늘 캠페인을 계기로 산불 예방에 대한 관심과 실천이 일상 속으로 널리 확산하길 바란다"고 말했습니다.

(사진=행정안전부 제공, 연합뉴스)
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