서울시 "한양 성곽 세계유산 등재, 신중히 접근"

<앵커>



한양의 수도성곽 세계유산 등재 추진상황에 대한 주민 설명회가 열렸습니다. 재개발 사업이 지연될 수 있다는 주민들의 우려에 서울시는 주민 의견을 충분히 수렴해 신중히 접근하겠다고 밝혔습니다.



이번 주 서울 소식을 윤나라 기자가 전해드립니다.



<기자>



서울시가 '한양의 수도성곽' 세계유산 등재 2차 주민 설명회를 열었습니다.



'한양의 수도성곽'은 한양도성 등 3개 성곽으로 구성된 42.75㎞의 조선시대 수도 방어체계입니다.



서울시와 국가유산청은 올해 1월 유네스코 세계유산센터에 세계유산등재 신청서를 냈는데, 두 달 뒤 관련 시행령이 개정돼 세계유산지구로 지정되면 그 안의 정비구역 지정이나 건축허가 전 평가를 받아야 합니다.



주민들은 재개발 사업이 지연돼 재산권이 침해될 수 있다고 우려하고 있습니다.



서울시는 국가유산청의 세계유산법 시행령 개정으로 예상보다 큰 규제가 생겨 주민들 우려가 큰 상황을 알고 있다며, 주민 의견을 충분히 수렴해 세계유산 등재에 신중하게 접근하겠다고 밝혔습니다.



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서울 강서구가 마곡동 신청사를 개청했습니다.



구청과 보건소, 구의회 등이 한 곳에 모인 통합청사로, 강서구는 마곡 첨단산업과 김포공항 일대 개발 잠재력을 활용해 미래 성장동력을 확보하겠다고 밝혔습니다.



이를 통해 기업과 지역 상권, 소상공인이 함께 성장하는 경제 생태계를 구축하겠다는 구상입니다.



기존 화곡동 청사 인근 상권의 침체를 막기 위한 대책도 추진합니다.



[진교훈/강서구청장 : (강서구) 지역의 균형성장을 굉장히 역점을 두고 있는데요, 상권 활성화를 위한 다양한 대책도 지금 마련하고 있는 중입니다.]



구는 화곡동 구청사 자리에 문화복합시설을 건립하고 소비 촉진 캠페인 등 다양한 경제 활성화 정책을 추진하겠다고 밝혔습니다.



(영상취재 : 김흥기, 영상편집 : 김준희)