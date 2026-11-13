서울 아파트 거래신청 두 달째 증가…강남3구 가격 하락폭 커져

▲ 부동산 중개업소 앞에 붙은 토지거래허가 상담 환영 홍보지

이미지 확대하기

지난달 서울 아파트 토지거래허가 신청 건수가 두 달 연속 증가한 것으로 나타났습니다.강남3구(강남·서초·송파구)·용산구는 전월 대비 허가 신청한 아파트 가격이 하락했지만, 이른바 한강벨트 지역과 서울 외곽 지역은 상승세를 이어갔습니다.서울시는 10월 서울 아파트 토지거래허가(토허) 신규 신청이 3천947건으로 전월 3천649건보다 8.2% 증가했다고 밝혔습니다.토허 신청 건수는 8월 2천939건으로 저점을 찍은 뒤 9월에 이어 10월까지 두 달 연속 증가했습니다.다만 10월 신청 건수는 올해 최대였던 4월 8천886건과 비교하면 44.4% 수준에 그쳤습니다.전월 대비 거래 신청 증가율도 9월 24.2%에서 10월 8.2%로 낮아져 아파트 매매 거래 회복 흐름이 뚜렷하다고 보기에는 이르다고 서울시는 분석했습니다.권역별로 보면 서울 전 권역에서 신청이 늘었습니다.강남3구·용산구는 9월 530건에서 10월 639건으로 20.6% 증가해 상승폭이 가장 컸습니다.같은 기간 한강벨트 7개구(광진·성동·마포·동작·양천·영등포·강동구)는 860건으로 9.7%, 서남권(강서·관악·구로·금천구)은 775건으로 9.5%, 강북권(종로·중·강북·노원·도봉·동대문·성북·중랑·서대문·은평구)은 1천673건으로 2.8% 각각 증가했습니다.전체 신청에서 강남3구·용산이 차지하는 비중은 8월 11.9%에서 9월 14.5%, 10월 16.2%로 두 달 연속 높아졌습니다.반면 신청이 가장 많은 강북권의 토허 신청 비중은 같은 기간 49.2→44.6→42.4%로 낮아졌습니다.아파트 매매 거래 관심이 서울 외곽에서 강남권으로 일부 이동하는 흐름이 나타난 것으로 시는 분석했습니다.가격 흐름은 다른 양상을 보였습니다.10월 서울 전체 토허 신청 가격은 전월보다 0.50% 올랐지만, 전월의 상승률(1.51%)과 비교하면 상승폭이 둔화한 것으로 나타났습니다.강남3구·용산구의 경우 전월보다 신청 가격이 0.92% 떨어져 9월(-0.41%)보다 하락폭이 커졌습니다.반면 한강벨트 7개구는 1.04% 올라 9월 0.39%보다 상승폭이 확대됐습니다.강북권과 서남권도 같은 기간 신청 가격이 각각 0.52%, 0.89% 상승했으나, 9월의 2.17%, 2.44%와 비교하면 오름폭이 크게 줄었습니다.전용면적 59㎡ 아파트 평균 신청가격은 강북권이 8월 8억 1천만 원에서 10월 9억 원, 서남권은 8억 3천만 원에서 9억 1천만 원으로 각각 상승했습니다.세입자가 있는 주택을 매입할 때 적용되는 실거주 의무 유예 신청은 10월 195건으로 전체 신청의 4.9%였습니다.전월 5.3%와 비교하면 비중이 소폭 낮아졌습니다.(사진=서울시 제공, 연합뉴스)