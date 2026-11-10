서울시 노숙인 지원주택 10년간 372명에 보금자리…정착률 83%

▲ 서울시 '노숙인 지원주택'의 커뮤니티 공간

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▲ 서울시 노숙인 지원주택

서울시는 2016년 전국 최초로 시작한 노숙인 지원주택 시범사업이 현재 9개 자치구 22개 동, 315호까지 확대되는 등 성과를 거두고 있다고 밝혔습니다.노숙인 지원주택은 입주자가 본인 명의로 임대차 계약을 맺고 생활하면서 전담 사례 관리자의 복지 연계 등 지원을 받는 사업입니다.서울주택도시공사(SH)의 매입임대주택을 활용해 시세의 약 30% 수준인 월 6만∼35만 원의 임대료로 최대 30년까지 거주할 수 있습니다.보증금 300만 원은 민간재단(이랜드복지재단)이 후원합니다.서울시는 2016년 전국 최초로 38호 규모로 노숙인 지원주택 시범사업을 시작해 2018년 관련 조례를 제정하며 제도적 기반을 닦았습니다.2019년 본사업 전환에 이어 단계적으로 공급을 늘려 현재 9개 자치구에서 22개 동 315호를 공급해 총 263명에게 보금자리를 제공하고 있습니다.현재 315호 가운데 294호는 주거 공간으로, 21호는 공동활동 공간으로 운영하고 있습니다.7개 전문기관의 사례관리자 47명이 입주자를 정기적으로 만나 건강과 생활 상태를 살피고 의료·복지·일자리 등 필요한 지역 자원을 연결합니다.10년간 입주자 347명을 분석한 결과 263명(75.8%)이 현재도 지원주택에 거주하는 것으로 조사됐습니다.다른 공공·민간 임대주택으로 옮기거나 가족과 다시 합친 26명을 포함하면 주거 유지율은 83.3%였습니다.입주 6개월 뒤 주거 유지율은 97.0%, 1년 뒤 92.8%, 2년 뒤에도 85.4%로 나타났습니다.입주자의 45%가 5년 이상, 22%는 10년 이상 노숙 생활을 했던 장기 노숙인이었습니다.주거 안정은 건강과 일상 회복으로도 이어졌다고 시는 설명했습니다.전체 입주자 372명 가운데 268명은 입주 후 한 번도 정신병원에 입원하지 않았습니다.정신건강 검사를 입주 전후로 실시한 34명에게서는 감정 기복·충동성, 외상 장애, 자기 조절력 등 지표가 개선되는 경향도 확인됐습니다.현재 입주민의 19%인 50명은 주 평균 28.5시간 일하고 있습니다.입주 당시 기초생활보장을 받지 못했던 25명이 수급자로 편입됐고, 14명은 연락이 끊겼던 가족과 관계를 회복했습니다.서울시는 앞으로 입주 수요에 맞춰 SH 등과 신규 주택을 추가 확보하고, 비어 있는 주택에도 새 입주자를 신속히 연결할 계획입니다.현재 공실 입주 신청자를 심사 중이며 다음 달 입주자를 선정합니다.노숙인의 자립을 돕기 위한 지원도 병행합니다.인문학 교육 프로그램인 '희망의 인문학'을 운영하고, 수료생이 공동체 창업을 경험하는 '동행스토어'와 취업 연계 사업도 추진합니다.여름과 겨울에는 거리 순찰을 통해 노숙인의 건강 상태를 확인하고 구호 물품을 지원합니다.정진우 서울시 복지실장은 "노숙인 지원주택은 단순히 머물 곳을 마련하는 것을 넘어 주거를 기반으로 건강을 돌보고 일상을 회복해 지역사회에서 살아가도록 돕는 정책"이라며 "앞으로도 안정적인 정착까지 촘촘하게 지원하겠다"고 말했습니다.(사진=서울시 제공, 연합뉴스)