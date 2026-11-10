서울지하철 25일 멈추나…서울교통공사노조 임금인상 등 요구

▲ 10일 서울시의회 별관 앞에서 열린 ‘서울교통공사노동조합 2026 임단투 승리, 현장간부 결의대회'에서 참석자들이 구호를 외치고 있다.

서울교통공사 제1노조인 서울교통공사노조(노조)는 인력 충원과 임금인상 등을 요구가 받아들여지지 않을 경우 25일부터 총파업에 돌입할 계획이라고 밝혔습니다.서울교통공사는 서울 지하철 1호선부터 8호선까지 전 구간과 9호선 2·3단계 구간을 운영합니다.노조는 오늘(10일) 오전 서울시의회 별관 앞에서 현장간부 결의대회를 연 데 이어 오후엔 종로구 전태일기념관에서 기자간담회를 열어 이 같은 방침을 설명했습니다.앞서 노조와 사측의 임금협상 교섭이 결렬되며 노조가 지난달 서울지방노동위원회에 노동쟁의 조정을 신청했지만, 여기서도 양측이 이견을 좁히지 못해 지난 2일 조정 중지 결정이 내려진 바 있습니다.이후 노조원을 대상으로 실시한 쟁의행위 찬반투표에서 재적 조합원 9천201명 중 7천782명(84.6%)이 투표에 참여해 6천715명(86.3%)이 찬성했습니다.2노조인 서울교통공사통합노조(통합노조)와 3노조인 올바른노조도 노조원을 대상으로 같은 내용의 투표를 진행, 각각 찬성률 80.8%와 94.9%를 얻었다고 노조는 덧붙였습니다.노조는 올해 임금협상에서 총액 5.2%의 임금 인상을 요구했으며, 협상 과정에서 정부 지침에 따른 3.5%까지는 수용하겠다는 입장을 밝힌 바 있습니다.이외에도 2천212명 인력감축 계획 철회, 부족 인원 1천313명 연내 채용 등을 요구하고 있습니다.공익서비스 비용에 대한 국비 지원과 현장 2인 1조 근무 의무화 등 제도 개선도 촉구했습니다.이 요구가 받아들여지지 않을 시 노조 측은 대학수학능력시험 다음날인 오는 20일 주간근무자 출근 시점부터 준법투쟁에 돌입한다고 했습니다.안전한 승하차를 위해 역사 정차 시간을 넉넉히 확보하거나 규정에 따른 업무가 아닌 작업을 거부하는 등의 방식으로, 평소보다 지하철이 지연운행합니다.여기에는 통합노조와 함께 공항철도·GTX-A 노조도 참여하며, 코레일노조는 23일부터 준법투쟁에 동참할 예정입니다.다만 올바른노조 측과는 아직 구체적인 방침을 공유하지는 않았다고 노조는 전했습니다.또한 사측과 서울시의 전향적인 입장 변화가 없을 경우 노조는 통합노조와 함께 25일부로 무기한 전면 총파업에 돌입한다고 강조했습니다.김정섭 노조 위원장은 "25일까지 협상이 타결되지 않으면 파업하겠다는 것"이라며 "협상을 내일이라도 재개할 수 있다는 입장으로 공사와 서울시에 대화를 촉구하고 있다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)