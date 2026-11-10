서울시, '한양의 수도성곽' 세계유산 등재 추진 주민설명회

▲ 북한산성 대남문 구간의 모습

서울시는 '한양의 수도성곽' 세계유산 등재 추진 현황을 알리고 관련 제도 변화에 대한 시민 의견을 청취하기 위해 2차 주민설명회를 연다고 밝혔습니다.설명회는 12일 오후 2∼3시 서울역사박물관 야주개홀에서 개최됩니다.한양의 수도성곽은 한양도성·북한산성·탕춘대성 등 3개 성곽으로 구성된 총길이 42.75km의 조선시대 수도 방어체계입니다.서울시는 국가유산청과 경기도, 고양시와 함께 2027년 유네스코 세계유산 등재를 목표로 관련 절차를 추진하고 있습니다.시는 "올해 3월 '세계유산의 보존·관리 및 활용에 관한 특별법(세계유산법)' 시행령 개정으로 세계유산영향 평가 제도가 본격적으로 시행된다"며 "향후 세계유산지구가 지정될 경우 주변 개발사업에 어떤 영향을 미칠지에 대한 궁금증과 우려가 제기되고 있다"고 전했습니다.앞서 중구는 한양의 수도성곽 유네스코 세계유산 등재 추진에 반대하는 주민 3천500여 명의 서명이 담긴 의견서를 서울시와 국가유산청, 유네스코(UNESCO), 국제기념물유적협의회(ICOMOS) 등에 전달했습니다.의견서에는 세계유산 등재 시 재개발 정비사업이 지연되고 재산권 행사가 제한될 수 있다는 주민 우려가 담겼습니다.이번 설명회에서는 국가유산청과 서울시의 주제 발표에 이어 질의응답을 진행하고 제도 변화에 대한 지역주민과 이해관계자의 의견을 듣습니다.설명회는 관심 있는 시민 누구나 무료로 참여할 수 있습니다.사전 신청은 150명, 행사 당일 현장 접수는 50명까지 각각 선착순으로 받습니다.(사진=서울시 제공, 연합뉴스)