서울시 저출생 대책 확장…키즈카페 430곳·미리내집 1.7만 호

▲ 오세훈 서울시장이 10일 서울시청 서울갤러리에서 열린 저출생 대응 정책 성과공유회' 참석에 앞서 어린이와 대화하고 있다.

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서울시가 2030년까지 서울형 키즈카페를 430곳으로 늘리고 신혼부부 장기전세주택 '미리내집' 1만 7천500호를 추가 공급합니다.손주를 돌보는 조부모에게는 건강관리 비용을 새로 지원합니다.오세훈 서울시장은 오늘(10일) 오전 시청 서울갤러리에서 '저출생 대응 정책 성과공유회'를 열고 이 같은 내용의 민선 9기 저출생 대책 '서울 아이동행 프로젝트'를 발표했습니다.새 프로젝트는 '탄생든든' 21개, '육아든든' 58개, '가족든든' 32개 등 3대 분야 111개 사업으로 구성됐습니다.기존의 임신·출산 지원을 넘어 아이의 성장과 가족의 삶 전반을 지원하는 체계로 저출생 정책의 범위를 넓힌 것이 핵심입니다.육아 분야에서는 현재 240곳인 서울형 키즈카페를 2030년 430곳까지 확대합니다.인공지능(AI)과 미래 직업을 체험할 수 있는 공간인 '서울 아이 상상랜드'를 내년 상반기 도입해 1호점을 열고, 2030년까지 8곳 이상으로 확대합니다.방학 중 돌봄 공백을 줄이기 위한 '서울아이 든든한끼'는 보건복지부에서 전국 사업화를 결정해 다음 달 겨울방학 시간부터 지역아동센터와 우리동네키움센터 243곳에서 운영하고, 지원 범위를 점심에서 저녁까지 넓힙니다.가족 분야에서는 주거와 돌봄 부담을 낮춥니다.신혼부부를 대상으로 2024년 도입한 뒤 7천108호가 공급된 미리내집은 2030년까지 1만 7천500호를 추가 공급합니다.자녀를 출산한 무주택가구의 주거비 지원 기준을 완화하고, 서울형 손주돌봄 수당은 지원 대상을 넓힙니다.황혼육아에 참여하는 조부모에게는 건강관리 비용을 새로 지원할 계획입니다.결혼 준비 단계 지원도 이어갑니다.공원·한옥·박물관 등을 예식장으로 활용하는 '더 아름다운 결혼식'을 확대하고 야간 결혼식 등 예식 선택지도 넓힐 방침입니다.'탄생든든' 분야에서는 난임 시술비와 임산부 교통비, 산후조리 경비 지원을 계속합니다.민간 산후조리원과 협력해 공공 기준을 갖추도록 지원하는 '서울형 안심 산후조리원'은 현재 5곳에서 2030년 11곳으로 확대합니다.서울시는 이런 정책을 통해 출산 자체를 지원하는 데서 그치지 않고 아이가 태어나 성장하는 전 과정에서 부모의 부담을 줄이고, 가족이 서울에서 안정적으로 정착할 수 있는 환경을 만들겠다는 구상입니다.시는 지난 4년간의 정책 성과도 이날 함께 공개했습니다.서울시는 2022년 이후 저출생 대응에 약 8조 2천억 원을 투입했으며 누적 정책 수혜자는 약 800만 명으로 집계됐다고 밝혔습니다.난임 시술비 지원을 통해 2022년부터 올해 9월까지 약 3만 2천 명의 아이가 태어났고, 서울형 키즈카페 누적 이용자는 252만 명을 넘어섰습니다.출생·혼인 지표도 상승세입니다.올해 1∼8월 서울의 출생아 수는 작년 동기보다 17.6%, 혼인 건수는 11.9% 증가했습니다.합계출산율은 2023년 0.55명에서 2024년 0.58명, 지난해 0.63명으로 오른 데 이어 올해 상반기 잠정치는 0.75명으로 집계됐습니다.서울시 저출생 대응 정책은 2022년 양육 부담 완화에 초점을 둔 '엄마아빠 행복 프로젝트'에서 출발해 2024년 주거와 일·생활 균형까지 포괄하는 '탄생응원 서울 프로젝트'로 확대했고, 민선 9기에서는 결혼과 임신·출산, 육아, 주거를 하나의 흐름으로 연결한 '서울 아이동행 프로젝트'로 발전했습니다.오세훈 시장은 "임신·출산 지원을 강화하고 아이의 건강한 성장과 가족 모두의 행복까지 세심하게 살피겠다"며 "아이는 행복하게 자라고 부모는 안심하고 아이를 키울 수 있는 서울을 만들겠다"고 말했습니다.(사진=서울시 제공, 연합뉴스)